夜店臨檢還敢皮！警喊「現在開始抓沒戴口罩」酒客秒安靜　2男未實名登記

▲直至警方喝令「現在開始抓沒戴口罩的！」，全場瞬間鴉雀無聲，酒客這才乖乖戴上口罩 。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市第六警分局10日凌晨突襲臨檢轄區夜店，然而長達27天未出現本土案例，似乎讓民眾對防疫開始鬆懈，整間夜店幾乎客滿，酒客間也未保持安全社交距離，甚至戴口罩的僅有寥寥數人，見警方來仍不斷喧鬧，直至警方喝令「現在開始抓沒戴口罩的！」，全場瞬間鴉雀無聲，酒客這才乖乖戴上口罩。

不過，現場發現有4名民眾不願配合，儘管業者願意提供口罩，仍有2名不肯戴上，經查，這2名男子非但不配合戴上口罩，還從業者眼皮下溜走，未實名制登記入場，警方當場帶回製作筆錄，並移送衛生局裁處。

台中市第六警分局市政派出所長謝俊雄10日凌晨2時許，率隊突襲臨檢轄區夜店，要求群聚室內空間必須戴口罩、保持安全社交距離並核對實名登記。到場發現，該夜店幾乎客滿，每個包廂幾乎都坐滿了人，開燈一看，酒客竟大多都沒有戴口罩，加上未保持社交距離，見酒客如此不配合，謝俊雄大聲喝令「我現在開始抓沒戴口罩的」，酒客才快速將放在包包、口袋的口罩拿出來戴上。

▲台中市第六警分局市政派出所長謝俊雄 。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

警方開始臨檢作業，逐一對照名冊進行核實，過程中仍有酒客不斷嘻鬧，酒客散慢的態度，讓謝俊雄氣得直喊「請各位保持安靜」，更質問業者「現場誰負責的？」，直到全場安靜之後才又繼續進行動作。

▲警方到場發現，該夜店幾乎客滿，每個包廂幾乎都坐滿了人。（圖／警方提供）

惟過程中，發現有4名酒客不肯配合警方戴上口罩，業者此時跳出來主動提供口罩，卻有2名年輕男子不願戴上，經查，這2名男子竟未依法實名登記入場，警方除將2人帶回派出所製作筆錄、移送衛生局，也將對業者依傳染病防治法第70條第1項第3款，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

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