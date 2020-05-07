酒後駕車勿僥倖！　南警：酒測值超過0.25MG/L將面臨牢獄之災！

▲台南市警五分局嚴格行酒駕大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

酒駕長久以來，一直是社會大眾所關注的焦點，原因在於酒駕行為影響的層面十分廣泛，絕不僅僅是個人而已，更是會連帶造成多個家庭破碎、社會負擔加重等許多負面影響，酒測值超過0.25MG/L，更將面臨牢獄之災。

市警五分局統計2019年轄區酒駕違規肇事死傷案件，共計有89人受傷、1人死亡，有鑑於此，第五分局近期將以大數據統計分析轄區酒駕肇事熱區與熱點時段，並編排警力加強取締酒後駕車行為，以保障市民生命財產及安全，另透過分析研判發現車禍事故肇因，多為未依規定兩段式左轉、轉彎（變換車道）未使用方向燈、併排停車等交通違規事實，故遵守交通規則亦為重要一環。

此外我國酒駕新法自2019年7月1日起上路，對於酒駕累犯不再容忍，針對汽、機車駕駛人最高分別處以新台幣12萬元與9萬元，再犯者逐次加罰新台幣9萬元，拒測者更是處以新台幣18萬元，而若酒測值超過0.25MG/L，更將面臨牢獄之災。

五分局分局長陳錦文表示，自2020年5月1-6日，五分局共取締酒後駕車11件，其中移送公共危險有7件，提醒民眾切勿心存僥倖心理，以身試法。另駕駛人駕駛車輛一定要持有適格之駕駛執照，並期望能透過我國考照之過程，讓駕駛人更熟捻相關交通法規並養成良好駕駛習慣，以讓意外事故之發生能有顯著之降低。

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