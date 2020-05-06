小貨車停路邊「酒駕騎士追撞亡」　車輪越白線…駕駛衰陷官司



▲陳姓男子因酒駕，不慎撞上停於路旁的小貨車死亡，導致小貨車駕駛被依業務過失致死罪嫌起訴。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名陳姓男子在2018年父親節當日酒駕，因不慎撞上停於路旁的小貨車造成死亡，導致小貨車駕駛被依業務過失致死罪嫌起訴。法官勘驗監視器及相關證據後發現，陳姓騎士在撞車前一刻因回頭才閃避不及撞上小貨車，加上死後還被驗出有高濃度酒精反應，且鑑定報告也顯示小貨車雖在白線上壓線停車，但仍留有足夠空間供其他車輛通行，林男並無過失責任，判林男無罪。



從事消防工程的林姓男子，在2018年父親節駕車尋友，他將小貨車停放在新埔鎮義民廟附近的白線旁，卻因未緊靠白線造成左車輪超出，沒想到被騎機車酒駕的陳男不慎撞上，搶救9日後仍不治身亡。



林姓駕駛否認犯行，表示路旁白線並未禁止停車，且陳姓騎士酒駕又追撞，認為自已並無肇事責任。不過，檢方認為，小貨車左車輪已超出路邊白線10公分、整體車寬超出白線40公分，林男未緊靠道路右側停車，認定有肇事責任，仍依業務過失致死罪嫌將他起訴。

林姓駕駛認向法官表示，死者酒駕、又從後方追撞小貨車致死，小貨車雖有壓在白線，卻無違規，因此自己並無肇事責任。



法官調查，根據檢警提出的照片發現，「小貨車左車輪已超過白線10公尺，車寬超過路邊白線40公尺」乃模擬照片，並非案發當時的照片。且勘驗監視影片發現，小貨車雖停放於白線內，但實際上仍距離車道3.5公尺，足以讓其他車輛通行。

影片中還發現死者曾回頭向右後方看，頭轉回來後2秒即撞上車斗，而死者血液中酒精濃度已超過0.25的標準值，而鑑定報告中也認為林男無過失責任。

法官審酌，陳男酒後騎車，因未注意車前狀況而釀成車禍致死，加上事故鑑定也認定林男並無責任，因此難以認定林男的貨車停路旁與騎士的死亡有相當因果關係，經2次鑑定結果相同，顯示林姓駕駛並無肇事因素，也無過失責任，因此判其無罪。

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