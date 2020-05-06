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人行道凸一塊…騎士酒駕撞上噴飛亡　公所勘查：無設計不良

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▲人行道凸一塊…醉騎士撞上噴飛　躺地狂抽搐重傷不治。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲騎士酒駕撞上凸起的人行道，不治身亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名機車騎士3日晚上酒後騎車，行駛在道路時卻撞上突出的人行道，騎士與機車彈起後再於地面向前滑行，經救護車送醫後不治。突然的人行道外凸，是否設計不良，也引起關注，不過，經鎮公所勘查後表示，原就是人行道的一部份，無設計不良。

5月3日晚上9點多，一名騎士行經竹東鎮北興路二段，在行駛外側車道時撞上路邊凸出的人行道，騎士與車彈起後自摔，在地面向前滑行了一段距離才停止，路人見狀趕趕緊幫忙報警。

警消獲報後趕抵現場，只見頭戴安全帽的騎士躺在地上抽搐，全身有大面積擦挫傷，救護人員將他固定在擔架上，趕緊推上救護車準備送醫，就怕錯過黃金救援時刻，只是，經搶救後，騎士仍不治。

再回到事發地點，可見到突出的人行道周圍已放上了幾個三角錐，附近居民說，這邊常有騎士撞到凸出的人行道，家屬也質疑，是人行道設計不良，不過，鎮公所經會勘現場後表示，這原就是人行道的一部份，不是設計不良，目前沒有調整的必要。而警方調查後也發現，機車騎士酒測值嚴重超標。

▲人行道凸一塊…醉騎士撞上噴飛　躺地狂抽搐重傷不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲騎士撞上人行道凸起後，自摔倒地，還在地面滑行了一段距離。

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