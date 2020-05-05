台中男「酒測未超標」心虛逃逸還摔車　反吃闖紅燈罰單1800元

▲傅男酒後逃逸摔車，遭警壓制。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市清水區傅姓男子日前於工地喝完啤酒後，騎車遇見巡邏警員攔查，一時心虛加速逃逸，行經中清路九段時不慎自摔倒地，員警見狀立刻上前壓制上銬，詢問後傅男坦承喝酒，稱因喝酒又遇見警方才決定逃逸。惟經酒測，傅男酒測值並未超過標準值，僅開立勸導單；但在逃逸過程中，傅男曾闖紅燈，因此警方將依道交條例開罰1800元。

台中市清水警分局大秀派出所表示，該所員警於1日下午5時48分許，巡邏至華江南街與海濱路口時，發現一輛重機車違規闖紅燈，遂尾隨在後伺機攔查，傅姓騎士（34歲）發現後，竟加速逃逸，行經至中清路九段與中清路九段91巷路口時，傅男卻不慎自摔倒地，員警便趁機上前詢問。

接觸傅男時，發現他並未受傷，而傅男坦承，於工地有飲用啤酒，見到警方攔查才心虛逃逸。不過酒測後，傅男酒測值未超過0.18的標準值，因此針對此部分僅開立勸導單，不予開罰，至於闖紅燈部分，將依道路交通管制條例開罰1800元。

傅男貪圖爽快於工地飲酒，雖未達標準值，見警仍因心虛加速逃逸，不但摔車遭警壓制上銬，還因闖紅燈吃下罰單，可謂得不償失。警方呼籲，酒後勿駕車，以維護用路人安全。

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