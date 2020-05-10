救夏日觀光旺季！　歐盟本周將放寬內部邊境管制

▲歐盟計畫本周開放內部邊境管制，以挽救受到疫情衝擊的觀光業。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

歐盟將在本周放寬27個成員國間的內部邊境管制，好挽救夏季旅遊旺季，不過歐盟外部邊界至少在6月中旬以前，仍將維持關閉，禁止非必要旅行，以防止新冠肺炎疫情擴散。

據路透報導，旅遊業佔歐盟經濟產出的十分之一左右，是目前全球受疫情影響最嚴重的產業之一，據歐洲執委會表示，旅遊業通常每季帶來約1500億歐元的收入，國際旅客佔其中3.6億歐元，但受疫情衝擊，「正面臨重大困難」，歐洲旅遊業可能將流失640萬個工作崗位，旅館與餐廳營收銳減5成、郵輪及航空公司則損失9成。

▲歐盟呼籲成員國對旅遊憑證提供相對應的擔保，鼓勵消費者來旅遊。（圖／路透）

德國與其他成員國敦促暫緩歐盟規定，不強制現金吃緊的航空公司及餐旅業者，對取消的航班與旅程提供全額退款，而改以未來的旅遊憑證作為替代。據歐盟內部策略草案顯示，歐盟執委會預計將在周三（13日）正式告知成員國 ，應擔保疫情期間遭取消的旅遊憑證，提高對消費者的吸引力。

草擬文件內寫道，「為了鼓勵大眾勇於使用憑證而非退款，憑證應有擔保，不受發行單位破產的影響，若到期未用仍可接受退款。」