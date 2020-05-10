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舒蘭市一天突增11確診　吉林書記：進入戰時狀態「不能讓疫情逆轉！」

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▲▼吉林省舒蘭市1天突增11本土病例　成大陸現有「唯一高風險地區」。（圖／翻攝微博）

▲為了防止疫情進一步擴散，舒蘭市已實施「封閉管制」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

吉林省舒蘭市9日增加11個本地確診病例，全與日前一名感染源不明的確診患者有關聯，官方已緊急實施「封閉管理」，並將風險分級提升至「最高風險」。吉林省省委書記巴音朝魯10日下午召開防疫會議，他表示，舒蘭市的疫情形勢非常嚴峻，必須按照高風險等級防控要求，迅速進入戰時狀態，「決不能讓來之不易的持續穩定形勢發生逆轉！」

巴音朝魯指出，舒蘭市發生的聚集性疫情，給人民群眾生命安全和身體健康造成嚴重威脅，教訓十分慘痛，暴露出他們在常態化疫情防控方面還存在短板漏洞，「我們一定要深刻認識到疫情防控形勢的複雜性和嚴峻性，深刻認識到疫情防控工作的長期性和艱鉅性，深刻認識到做好我省疫情防控工作的重要性和緊迫性。」

▼吉林省委書記巴音朝魯召開會議。（圖／彩練新聞）

▲▼吉林省委書記巴音朝魯：舒蘭市疫情形勢非常嚴峻，必須迅速進入戰時狀態。（圖／彩練新聞）

巴音朝魯提到，一定要堅決克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、松勁心態，把做好疫情防控工作擺上極其重要位置，紮實做好「打持久戰」的思想準備和工作準備，把風險考慮得更充分，把防控措施制定得更周密，把工作舉措落實得更到位，堅決打好「外防輸入、內防擴散」攻堅戰，決不能讓防控措施功虧一簣，決不能讓來之不易的持續穩定形勢發生逆轉，決不能讓廣大干部群眾和全省人民的艱辛努力前功盡棄。

巴音朝魯還說，目前，舒蘭市的疫情形勢非常嚴峻，必須按照高風險等級防控要求，迅速進入戰時狀態，全面落實「五早」措施，紮紮實實、精益求精做好疫情防控工作。

巴音朝魯強調，要舉全省之力，集中全省資源，紮實做好舒蘭市防疫工作保障。要支持舒蘭市設立隔離場所，統籌賓館、體育館、醫院等資源，加大改造力度，確保隔離人員能夠及時得到妥善安排。

▲▼吉林省舒蘭市1天突增11本土病例　成大陸現有「唯一高風險地區」。（圖／翻攝微博）

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