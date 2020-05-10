「我第一個沒有母親的母親節」…陳時中感性坦言：壓力很大，每天狀況不斷

記者陳以昇、林昱萱／新北市報導

新冠肺炎防疫持續作戰，10日再度0確診的好消息，而同時也已經連續28天沒有本土案例。對此，陳時中也於受訪時表示，「以此作為最好的母親節獻禮」，而他在訪談中也提到，「這是我第一年沒有母親的母親節，但今天中午在記者會前，因為0確診也滿高興，跟我太太說一下母親節快樂。」

▲陳時中表示，這是自己第一個沒有母親的母親節。（圖／記者陳以昇攝，下同）

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陳時中10日下午受邀到「灣聲樂團 女人心事－母親節網路直播音樂會」，而此音樂會在灣聲樂團後援會會長施振榮發起下，灣聲樂團將於母親節舉辦網路直播音樂會，突破安全距離的限制，讓樂迷透過網路欣賞這些耳熟能詳的母親節歌曲。

對此，陳時中表示，「活動非常有意義，防疫期間心理生理都很重要，音樂是最好的心理治療，好的音樂讓我們在防疫期間可以更樂活，相信防疫工作會更好，今天當然很開心，我們防疫工作連續28天本土是0，以此做為母親節最好的獻禮。」

此外，陳時中在訪談時也感性提到，「這是我第一年沒有母親的母親節，但今天中午在記者會前，因為0確診也滿高興，跟我太太說一下母親節快樂。」、「非常謝謝，疫情之中很辛苦，每天狀況都不斷、每天很多事情都要很快做決定，壓力很大，我們在目前，疾管署副署長莊人祥他們把資料蒐集很完全，讓我們防疫決定可以做的更快速，謝謝他們。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！