感謝抗疫的媽媽們　蔡英文祝福：母親節快樂！

▲蔡英文祝福媽媽們母親節快樂。（圖／蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

今年母親節全球籠罩在新冠肺炎的疫情威脅下，而台灣因為優異的防疫表現，民眾大多能自由在戶外活動。總統蔡英文10日在臉書感謝站在防疫第一線的媽媽們，行政院長蘇貞昌也提醒大家，除了擁抱媽媽之外，也要注意保持社交距離。

蔡英文表示，防疫期間，謝謝所有在醫院、在藥局、在機場、在實驗室、在生產線、在辦公室，以及在每一個工作崗位上，為了對抗疫情而奮鬥的媽媽。還有，每一位在日常生活中細心呵護家人健康的媽媽，也都是最偉大的媽媽，您們辛苦了。



蘇貞昌也說，台灣防疫有成，所以戶外活動可以逐漸往開放的方向做，週末假期可以帶家人出外走走。但除了擁抱母親以外，要注意保持社交距離、多多遵守疫情指揮中心公布的規範指引。

蔡英文說，媽媽的愛都是一樣的；母親節這一天，請記得用自己習慣的方式，向媽媽好好說聲謝謝喔！蘇貞昌祝福所有媽媽「母親節快樂」，並呼籲大家愛要及時，要好好陪伴自己的母親。

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