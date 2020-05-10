翁章梁攜手新住民做蛋糕　歡慶異國母親節

▲ 翁章梁與新住民媽媽合做蛋糕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為歡慶母親節到來，台灣愛延續協會9日舉辦母親節活動，由新住民媽媽帶著小孩親手製作蛋糕，並錄製影片祝福遠在他鄉的母親。縣長翁章梁、立委蔡易餘也一同到場，祝福新住民媽媽們母親節快樂外，越南新住民教翁縣長講「母親節快樂」的越南文，讓翁章梁直呼好難，現場歡笑不斷。

▲ 翁章梁問新住民媽媽如何說出母親節快樂 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁詢問新住民媽媽「母親節快樂」的越南文，一下子太緊張讓久居臺灣的新住民媽媽突然忘記怎麼說，引起現場哄堂大笑。隨後翁縣長學起「母親節快樂」的越南文向在場媽媽獻上祝福，發音雖吃力但也讓現場響起掌聲。

▲ 新住民孩子做蛋糕。（圖／記者翁伊森翻攝）

台灣愛延續協會為新住民媽媽們，在9日舉辦「寵愛媽咪再糕一點」母親節活動，現場由媽媽們與小孩共同製作蛋糕，許多新住民也穿著越南的國服亮相，模樣相當美麗。新住民媽媽們也邀請翁縣長，一起來為母親節蛋糕增添裝飾。

翁章梁表示，新住民告訴他越南的母親節是3月8日，與台灣的5月第2個星期日雖然日期不同，但祝福的心意卻是一樣的。有一句台灣話說「日久他鄉是故鄉」，新住民已然把台灣當作自己的家，非常開心看到新住民媽媽們一起帶著孩子，一同慶祝母親節。

理事長葉聰銘說，目前在台南及嘉義地區致力服務新住民及弱勢家庭。在2019年底，應太保市新住民姊妹的學習需求，前來辦理行動美容創業團隊課程。雖然會員數不到一百人，加上大多數會員都從事旅行業，因此服務範圍也相當廣泛。未來也將複製台南的新住民及兒少社區照顧據點的經驗，移師到嘉義縣，為嘉義縣基礎服務紮根。

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