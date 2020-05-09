▲ 母親真偉大獻康乃馨表愛意，新北農業局盼民眾支持花卉產業。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年母親節受到新冠肺炎疫情影響，新北市政府農業局建議民眾多多前往板橋花市購買花卉，康乃馨目前售價每支約在15到20元左右，民眾購買單支覺得太單調的話，也能以桔梗花、玫瑰、蘭花、滿天星來搭配康乃馨綁成一束，整束價格約在200至250元。

新北市板橋花市理事長黃禎揚表示，為因應新冠病毒疫情，來至板橋花市參觀購物請全面戴口罩，出入口皆有設置體溫測量站，保持室內1.5米、室外1米的社交距離。另提醒買花民眾挑選康乃馨時，要注意花色與花語意涵。康乃馨花語代表的就是「媽媽我愛你」、玫瑰花代表的是「真心真意、真誠的愛」，另外康乃馨有紅色、粉紅色等單色系花朵，紅色康乃馨象徵熱情、熱愛著母親。

農業局長李玟表示，今年受到新冠肺炎的衝擊影響買氣，導致盛開的花朵滯銷，希望民眾能一起支持花卉產業。另外板橋花市不只販售花卉而已，還有景觀園藝資材、陶藝品、水晶類等應有盡有，防疫期間在家中也能做點綠意點綴，或是庭院植栽維護更新，都能在板橋花市選購。

新北市板橋藝文休閒花市位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁），營業時間為每日上午9時至下午5時（周一公休）。

「美麗最大的祕密」

▲ 母親真偉大獻康乃馨表愛意。