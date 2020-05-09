▲ 新北金山14位獲選模範母親，區長陳國欽逐戶頒匾額贈貼心小禮。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為齊心防疫新冠肺炎，避免群聚感染風險，新北市政府金山區公所2020年取消室內模範母親表揚活動，改由區長陳國欽攜區公所同仁，於母親節前夕拜訪14位模範母親，親自頒發匾額及致贈貼心小禮物「客製保溫瓶」、「按摩枕」，並播放市長侯友宜祝福影片，希望幫辛苦的媽媽消除疲勞打打氣。

金山區長陳國欽表示，2020年獲選為市級模範母親的六股里陳美菊媽媽，從小因手足眾多三餐不得溫飽，故父母將其分送給鄰居扶養，未料養母30餘歲即因病往生，至此美菊媽媽便扛起女主人的重擔，養成吃苦耐勞的精神。20歲時與任職消防隊的先生結為連理，育有1子3女，殊不知一場無情的大火，丈夫被迫結束今生的任務。

▲ 2020年獲選為市級模範母親的六股里陳美菊媽媽。

唯一的兒子張汝輝也成為一名打火英雄，現任新北市消防局社后分隊分隊長，要替爸爸將這份榮耀延續。美菊媽媽總是教導孩子「只要向著陽光，陰影就在你背後。與其花時間悲傷不如努力去爭取！」樂觀向上的人生觀，堪為典範。

金山區公所表示，公所新媒體小組今年特別於臉書粉絲團「新北市金山區公所」推出母親節企劃－「模母技能表」及「阿母的快問快答」，14位模範母親化身「最家女主角」杜鵑仙子，拍攝溫馨搞笑的小短片，讓為人子女者聽聽阿母的心聲及願望，也讓金山區民在家防疫一同分享溫馨幸福，按讚分享，替模範母親們加油打氣、增添人氣。

金山是杜鵑花的故鄉，杜鵑綻放需要10個月的醞釀，猶如母親懷胎10月，所以人們把杜鵑叫做女人花。金山區公所將陳美菊、高簡秀、李徐小鳳、吳快、盧秀梅、簡宜香、高秀琴、許鄭美姬、郭賴桃、朱阿錦、潘林秀琴、游嚴允、李許花、蔡郭彩雲等14位模範母親打扮成杜鵑仙子，除為褒獎母親孕育過程的堅強與美麗，也希望藉由與杜鵑仙子的齊心防疫，讓金山疫情持續OK！OK！

「美麗最大的祕密」

▲ 市長侯友宜影片獻愛，祝福模母母親節快樂。

▲ 金山區公所準備貼心客製化禮物，慰勞媽媽辛勞。