地方審過就發紓困現金　官員批甩鍋「僅新北要送中央」：系統早整合　





▲新北擴大紓困申請案。（圖／新北市社會局提供）

記者蔣婕妤／台北報導

新北市府週五要將9,301件紓困申請案送往衛福部，不過卻卡關1個多小時後才收下，新北市長侯友宜9日質疑，行政院長蘇貞昌日前特別指示「中央審核地方免責」，希望儘速將紓困金送到底層民眾手裡。對此，知情官員說明，事實上中央早就把系統做好整合，地方一線就能立即審、讓民眾最快速度拿到錢，硬要中央審「犧牲的是急於紓困的民眾」。

知情官員表示，其實中央前天把系統整合後，公所已經可以做第一步的計算篩選。像是桃園市，基於讓紓困民眾早點拿到錢，第一線會主動連線查核來幫忙。新北可能案件多，統一送往中央，中央也會加派人手來對資料，只是這樣要多花往來的時間，急需紓困的民眾就要多等幾天。

知情官員進一步指出，在政院親自召開協調後，衛福部主機已經取得交通、勞動、財稅系統的權限，可以快速查到民眾的所得和存款。因此全國其他縣市都在第一線查詢處理，許多民眾還親手拿到縣市長發的現金。例如桃園市長鄭文燦8日陪同政委龔明鑫視察公所，就親自發送地方審核通過的紓困金給民眾。





▲鄭文燦親發審核通過的紓困金。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

知情官員感嘆，衛福部為防疫勞心勞力之際，新北為何還要甩鍋萬件資料給中央，要讓蘇貞昌和陳時中難看，「討好了新北公所員工，成就了個人，但犧牲的是急於紓困的民眾。」

事實上，衛福部5日就已經發文地方，「撥付本部輔助直轄市、縣（市）政府辦理『嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興－急難救助』第二次經費』」，也就是說，一萬元的紓困金中央早就撥付給地方。中央加派人力審核，約需要五天讓紓困金入帳給需要的民眾，但如果是地方直接用整合系統審核，最快一天就能入帳。

地方縣市政府這次受理擴大紓困申請，六都中包含台北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市都是「地方審過就撥款」，僅新北市還要再送衛生福利部審核。台南市長黃偉哲7日就赴南區公所為一線人員加油打氣，同時發放10份一天內申請通過的1萬元紓困金給市民，證明紓困金是真的，同時也證明蘇貞昌所提示的紓困金要從速、從輕、從寬原則。

▼中央已經撥付縣市政府辦理經費辦理紓困補助。（圖／圖者提供）