國內連27天無本土病例「接近2個潛伏期」張上淳：社區相當安全

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（9）日表示，國內已經27天沒有本土病例，距離連續兩個潛伏期（28天）只差一天，以公衛立場來說，是相當安全的社區。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

張上淳9日分析國內440例新冠肺炎確定病例樣態，個案嚴重程度來說，有308例、約七成屬於無併發症輕症個案，輕度肺炎則有96案，嚴重肺炎或者急性呼吸窘迫症候群者有36人。至於收治住院情況，目前出院已有352人達到八成，仍住院中82人，死亡6人，死亡率維持1.4%；個案中已經三採陰性、可以解除隔離者有361人，少部份還在住院評估。

張上淳也提到，嚴重肺炎或呼吸窘迫症候群住加護病房曾有24人使用呼吸器（含6個名死亡個案），目前仍使用呼吸器還有3人；曾經使用葉克膜7人，除了2人死亡，目前只剩下1人仍使用葉克膜中，換句話說，重症個案漸漸恢復至剩下極少數個案在加護照護中。

張上淳表示，至9日為止國內已27天沒有本土病例，他指出，一般在一小群人當中嚴密監視潛伏期14天，沒有發病就大概不太會發病，如果一個群體當中，由於無法個別監視，所以當觀察滿2個潛伏期28天，社區沒有任何個案，公衛立場來看，是相當安全社區。