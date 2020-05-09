「紓困是在比智力」！員工剛加保1天　老闆急申請減班津貼撈一筆

▲因應疫情的紓困方案，由於倉促推出而有許多漏洞，讓許多不法之徒動起歪腦筋，反而沒有幫助到真正需要的人。

圖文／CTWANT

「紓困方案真的公平嗎？」為了因應新冠肺炎疫情造成的經濟損失，政府提供許多紓困方案，但由於倉促推出，不僅讓民眾抱怨連天，許多真正辛苦的弱勢族群拿不到補助，大嘆「蔡總統的錢不好拿！」也有民眾感嘆申請時「覺得自己像賤民，但就算是賤民，還是申請不到！」

有人大罵拿不到，卻有許多腦筋動得快的人，開始鑽漏洞、搶補助，除了有人拿10萬元貸款轉而投資之外，也有人名下有3棟房子竟然還想去申請1萬元，也有民眾將紓困金拿去繳交健身房費用，讓人覺得「錢真的有用在刀口上嗎？」

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除此之外，日前也有一位公司老闆前去申請減班薪資補貼，現場承辦人員一看資料卻覺得其中有詐，原來這位老闆一口氣申請6位員工的減班薪資補貼，但仔細一看，這些員工竟然都才剛剛加入公司勞保1~6天，明明業績下滑，都需要員工減班了，那為何又會新聘請這些新員工？

不過，仔細一看相關規定並沒有限制，最後只能要求這位老闆簽下切結書以示負責，承辦人員感嘆，「這個切結書根本沒用，既沒有人力、也沒有時間去調查！」雖然目前還不知申請結果為何，但十之八九應該會順利拿到津貼，也讓人感嘆猶如智力比賽，要夠聰明才能拿到補助！

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