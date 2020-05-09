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蘇貞昌續任閣揆　鄭麗文曝：其實蔡英文千百萬個不願意

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▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文8日開記者會正式宣布行政院長蘇貞昌續任閣揆，且兩人在發言時多次稱讚彼此領導有方。不過，國民黨立委鄭麗文同日在臉書指出，其實民進黨茶壺裡的風暴「沸騰中」，蔡、蘇長期不和，要不是新冠肺炎疫情，蔡英文也不會宣布蘇貞昌續任。

鄭麗文認為，如果不是衛福部長陳時中抗疫成功，當了蘇貞昌的保命符，及疫情當頭不適宜換人等因素，「就算蔡總統心中千百萬個不願意，還是只能『苦在心裡口得開』的開記者會，宣布蘇貞昌續任閣揆」。

鄭麗文表示，陳時中呼聲很高，讓蘇貞昌非常眼紅，且蘇甚至不時想挫挫陳的銳氣，才有武漢包機議題故意逆時中的舉動。

鄭麗文指出，5月4日在蔡英文還沒宣布閣揆人選前，「蘇貞昌不管政策制定好了沒，急著開記者會宣布萬元紓困方案，結果吃緊弄破碗、偷雞不著蝕把米」，搞成萬元紓困之亂。即便亂成一團，不願意發現金的蘇貞昌，也要拉衛福部收拾殘局。

鄭麗文宣稱，現在外界盛傳2024年蘇貞昌要選總統，「有著保命符、擋箭牌和厚臉皮」，蘇貞昌的心被挑起，「癢到不行，蠢蠢欲動」，想選總統之心，路人皆知。

鄭麗文表示，在這波疫情中，反倒是準副總統賴清德完全沒有角色、沒有發揮的舞台，所以外界也盛傳，賴早已出局，「意味著即將上任的賴副總統才是真正的大阿哥」。

鄭麗文提到，但是蘇貞昌能順利當到什麼時候呢？別忘記還有新生代的交通部長林佳龍和桃園市長鄭文燦伺機而動。「疫情過後，民進黨內的暗潮洶湧、磨刀霍霍，究竟會怎麼發展呢？究竟誰是豬羊、誰是新一代大浪呢？」

鄭麗文總結，觀察這次紓困，政府的表現完全沒有邏輯、荒腔走板、後知後覺，哪裡有洞那裡補，越補越大洞，搞得民怨四起、苦不堪言。疫情緩和後，必須振興經濟，到時候的國際變化、金融經濟的多端變換，「蔡政府有能力處理嗎？」

▼鄭麗文臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

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