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衛福部一度拒收新北紓困申請書　侯友宜：蘇貞昌說中央審核地方免責

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▲▼侯友宜視察因應疫情擴大急難紓困區公所作為-侯友誼。（圖／記者黃克翔攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市府趕在周休二日前把通過初審的9,301件紓困申請案送往衛福部，卻遭門口人員拒收，僵持1個多小時後才收下。對此，新北市長侯友宜9日表示，行政院長蘇貞昌日前特別指示「中央審核地方免責」，希望儘速將紓困金送到底層民眾手裡。

行政院長蘇貞昌日前為萬元紓困之亂召開記者會道歉滅火，並宣布「中央審核、地方免責」。因此，新北市社會局快馬加鞭收件、初審，頭兩日就收了9,301件，分裝成55箱在8日下午2點半送往衛福部，到場後，衛福部官員卻以「我們還要討論一下」為由，跟新北社會局員工僵持了1個多小時，雙方不斷請示，最後衛福部才收件。

對此，侯友宜表示，同仁為了紓困案審核非常辛苦，晚上甚至加班到11、12點，就是為了底層民眾盡快拿到紓困金，昨天下午送到衛福部之後，送去之後經過溝通，衛福部最後收件了，昨晚算了一下，還有1萬5千9百多件，社會局今天會連夜審核，快速送給衛福部。

侯友宜說，當時中央說「三天審核、五天發放」，尤其蘇貞昌指示，「中央審核地方免責」，地方的工作就是快速收件，所以新北市做好地方責任，交給中央審定，快速把紓困金送到底層民眾手上。

社會局救助科科長表示，社會局中午將送公文給衛福部，告知下午會將紓困申請書送去，但新北送件過去時，衛福部可能是因為還沒查看公文，東西就送到了，量也很大，不知道要放哪邊，他們聯絡承辦單位之，經過確認後才收件。

▲新北市初審9301份紓困申請書火速送往衛福部。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市初審9301份紓困申請書火速送往衛福部。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市初審9,301份紓困申請書8日下午火速送往衛福部。（圖／記者羅婉庭攝）

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