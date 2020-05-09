她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA...得知真相秒崩潰

▲執刀的醫師偷偷注入自己的精子，成了女嬰的生父。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

美國佛羅里達州一對夫妻想生子，但男方已結紮，後來他們在醫師建議下，決定採用人工授精來產子。而為了保證生下的孩子聰明健康基因好，他們還特別挑選一位金髮帥氣醫學院學生來當「精主」。後來太太生下一女，這名女嬰42年後在研究家族病史時赫然發現，她的生父並不是當初那位醫學生精主，而是當時為母親操刀人工受孕手術的醫師。

綜合外媒報導，彼得（PeterRousseau）和雪莉兒（Cheryl）是彼此的第二春，雙方雖然前一段婚姻個有生子，但再婚後他們仍想孕育屬於他們的下一代，但因男方已結紮無法生子，它們決定透過尋找優秀「精主」，以人工授精的方式來一圓生子夢想。

▲女嬰長大後研究家族病史時才赫然發現真相。（圖／pixabay）

後來雪莉兒成功透過人工授精懷孕，並生下一名女嬰芭芭拉（Barbara）。後來芭芭拉長大成人後，希望了解家族病史，後來在公開基因數據庫進行基因檢測時意外發現，自己的「生父」，竟然就是當年為她母親進行人工授精手術的醫師柯茲（JohnBoyd Coates）。

後來彼得一家控告柯茲及所屬的醫院欺詐、非法侵犯，造成當事人情緒創傷，求償超過75000元美元（約新台幣230萬元），不過柯茲否認自己的犯行，檢方正持續追查，是否有其他受害者，被柯茲偷「注入」自己的精子導致懷孕。

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