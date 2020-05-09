母親節泡湯！衛福部加班處理上萬件紓困案　澄清未拒收新北市送件

▲新北第一波送出9301件擴大紓困申請案。（圖／新北市社會局提供）

記者嚴云岑／台北報導

新北市府在8日晚間把通過初審的9301件紓困申請案送往衛福部，卻傳出遭門口人員拒收，僵持1個多小時後才收下。衛福部社工司司長楊錦青澄清無拒收一事，目前已全數收下，雖然週日就是母親節，還是協調同仁來加班趕工，讓錢盡快送到需要的人手中。

行政院日前宣布擴大紓困方案，放寬急難救助標準，如果家戶內每人每月生活費經過計算未達該地區最低生活費1.5至2倍者，每戶發放1萬元，申請首日卻造成公所人員忙翻，各地搶賣玉蘭花亂象。對此，行政院長蘇貞昌隔日致歉，並宣布「中央審核、地方免責」，新北市也加速審核，8日晚間已將通過初審的9000多件申請案送至衛福部。

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侯友宜今（9）日在防疫會議上表示，同仁為了紓困案審核非常辛苦，晚上甚至加班到11、12點，昨天下午經過溝通，衛福部最後收件了，昨晚算了一下，還有1萬5千9百多件，社會局今天會連夜審核，快速送給衛福部，也希望衛福部盡快在週一前審核通過，把名單交給地方，最外週一就能發放。

對此，楊錦青表示，目前只有新北市送審紓困案件，也沒有拒收一事，目前已協調衛福部各單位同仁加班趕工。

至於是否能在週一前審理完成？她表示，衛福部會依進度處理，「我們該做的，我們都會做」，但中央與地方很多資料多年前已做好嫁接，地方同仁對社政系統都很熟悉，只要填寫資料，就能查看是否有參加社會保險、重複請領等，審查原本就非中央權責，不知道為侯市長為何要這麼做。