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LIVE／衛福部百人加班處理萬件紓困案　指揮中心14:00說明

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生活中心／綜合報導

新北市政府昨日晚間送出上萬件紓困申請案，衛福部緊急找來可動員的人以及志工，100多人在母親節加班趕工，希望讓錢盡快送到需要的人手中。中央流行疫情指揮中心今（9日）下午2點將召開記者會公布最新疫情及防疫作為，預料也將針對紓困案審查一事進一步說明。

▲▼0502中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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行政院先前宣布擴大紓困方案，放寬急難救助標準，如果家戶內每人每月生活費經過計算未達該地區最低生活費1.5至2倍者，每戶發放1萬元。新北市昨日晚間已將通過初審的9301件申請案送至衛福部，市長侯友宜今日上午表示，同仁昨日為了紓困案審核加班到11、12點，算了一下，還有1萬5千9百多件，社會局今日會連夜審核，快速送給衛福部，也希望衛福部盡快在週一前審核通過，把名單交給地方，最外週一就能發放。

衛福部社工司司長楊錦青說，目前只有新北市送審紓困案件，已協調同仁加班趕工，但中央與地方很多資料多年前已做好嫁接，地方同仁對社政系統都很熟悉，只要填寫資料，就能查看是否有參加社會保險、重複請領等，審查原本就非中央權責，不知道為侯市長為何要這麼做。

▲新北市初審9301份紓困申請書火速送往衛福部。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市初審9301份紓困申請書火速送往衛福部。（圖／記者羅婉庭攝）
 

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