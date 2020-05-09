快訊／石門水庫碼頭傳槍響　男「頭頸中彈」陳屍車內

▲大溪警分局9日清晨在石門水庫溪碼頭勘查陳屍轎車內的徐姓男子死因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

母親節前夕驚傳槍響！大溪警分局9日清晨據報石門水庫大壩西區碼頭轎車有人開槍，警方趕抵發現，徐姓男子坐在駕駛上，頭部與頸部有2處傷勢，車內血跡四濺，右手緊握一把手槍與1發彈殼，因已無生命跡象，車上並無留下遺書等資料，警方在現場拉起封鎖線，調閱附近監視畫面並報請檢察官相驗以釐清死因。

大溪警方指出，徐姓男子清晨被發現陳屍在石門水庫大壩西碼頭轎車上，隊員警與救護人員呼喊沒有回應，救護人員破窗欲搶救，但發現徐男頭部、頸部等處有明顯槍傷，右手緊握一把短槍，警方在車內發現1發已擊發彈殼，但車上並未遺留遺書等證物。

據指出，年約30歲的徐姓男子清晨抵達石門水庫大壩西碼頭後，曾撥電話向母親道別，徐母驚恐之餘向大溪警方報案，還向北區水資源局求助，徐母還透露，兒子最近疑似精神狀況不穩，但手槍如何取得，家人都不清楚。

大溪警分局已向檢方報請相驗，檢警將採驗徐男右手虎口是否有殘留火藥，以釐清是否為他殺或是輕生以確認真正死因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►影／逃逸移工買早餐遇警拔腿狂奔 遭快腿桃警制伏送辦

►影／視察桃園萬元紓困補助 龔明鑫：善盡本分！人人都是陳時中

►果真及時紓困救助！ 鄭文燦發放紓困金幫忙弱勢婦人