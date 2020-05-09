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果真及時紓困救助！ 鄭文燦發放紓困金幫忙弱勢婦人

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▲桃園市長鄭文燦8日針對蔡姓婦人因失業無力繳付租金，除捐助2萬元外，也協助申請低收入戶應急。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦8日針對蔡姓婦人因失業無力繳付租金，除捐助2萬元外，也協助申請低收入戶應急。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦8日視察桃園區公所萬元紓困補助發放情形，其中蔡姓婦人因疫情導致失業，已積欠房租2個月，鄭文燦表示，市府得知蔡姓婦人生活陷入困苦，已先行核定救助金2萬元，區公所取得聯繫後已協助申請低收入戶並轉介家庭服務中心提供相關服務資源，讓蔡姓婦人一家人可獲政府長期照顧。

鄭文燦指出，行政院宣布簡化擴大急難紓困方案申請文件，申辦者僅需檢附身分證並簽立切結書即可申請，簡化申請流程後，7日起受理件數達到3千4百餘件，展現簡化流程成效，市府也將秉持從速、從簡、從寬三大原則，盡速協助民眾申請核發紓困金，讓市民盡速獲得紓困及時雨，另外也針對符合低收入戶資格市民也積極協助申請，讓市民獲得更多支持與幫助。

▲桃園市中壢區公所8日湧進大批申請萬元紓困補助市民。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區公所8日湧進大批申請萬元紓困補助市民。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦說，市府得知蔡姓婦人生活陷入困頓，已先行核定救助金2萬元，區公所取得聯繫後協助申請低收入戶，並轉介家庭服務中心提供相關服務資源，讓蔡姓婦人一家獲得政府長期照顧，未來區公所承辦急難紓困時，若發現申請者符合低收入戶資格者，將透過業務銜接協助民眾申請低收入戶，讓市民獲得更多幫助。

蔡姓婦人透露，因疫情導致原來服務的餐廳停業，沒有收入後導致生活陷入困頓，還欠了2個月的房租，更無法申請租屋補助，6日到區公所申請急難紓困補助，因當時仍需檢附5類申請文件，她的申請資料不全無法受理，7日行政院宣布簡化作業流程，僅需檢附身分證與切結書等文件即可申辦，所以再度到區公所完成送件，她非常感謝市府積極協助，讓她得以度過疫情的難關。

鄭文燦強調，急難紓困方案於6月30日前皆可申請，目前中央已核撥給桃園1億3千6百萬元經費，後續市府也將視申請狀況再向中央申請補助，這段期間請公所同仁留意，若申請民眾因生活陷入困頓，或偶有態度不佳情形，請同仁多擔待協助，至於辛苦地承辦同仁，市府會提供誤餐費、加班費之餘，也將由社會局簽報紓困獎勵金給同仁，給予同仁更多的支持。

►「即日起，我退出老化黨。」

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