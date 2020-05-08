影／逃逸移工買早餐遇警拔腿狂奔　遭快腿桃警制伏送辦

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍黃姓逃逸移工8日清晨在桃園區買早餐時，突遇巡邏員警騎車經過，黃作賊心虛下拔腿狂奔，轉過巷子還不到50公尺就被快腿員警迅速壓制在地，黃坦承去年因不滿原雇主公司薪水太少才逃離另謀新職，桃園警方偵訊後已移送桃園專勤隊收容等候遣返。

▲越南籍黃姓移工去年5月逃離雇主在桃園市打工，8日清晨外出買早餐時碰到員警，作賊心虛下拔腿狂奔，但跑不到50公尺就被攔查到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，8日清晨6時30分許，埔子派出所員警姜之維、張文澤與實習生黃域揚巡邏經過永安路，在早餐店前發現有1名外籍移工看到員警有閃躲動作，員警直覺有異立即停車盤查；未料，移工見員警停車，立即從早餐店往外走，員警請其配合盤查，移工竟拔腿狂奔，員警隨後追捕，結果跑不到50公尺就被快腿的員警壓制在地。

▲越南籍黃姓移工8日清晨外出買早餐時碰到員警，作賊心虛拔腿狂奔仍被快腿員警攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，24歲的黃姓越南籍移工去年5月逃離原雇主公司，被雇主通報行方不明查緝對象，黃坦承是逃逸移工，因想多賺些錢所以才離開原公司在桃園打工，清晨上班前買個早餐竟被警察查獲，自己還跑不過更年輕的員警，他認栽了，警方偵訊後，已移送桃園市專勤隊收容，等候遣返回越南。

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