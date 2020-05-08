視察桃園萬元紓困補助　龔明鑫：善盡本分！人人都是陳時中

▲行政院政務委員龔明鑫（中）8日在市長鄭文燦陪同下視察中壢區公所，聽取區長吳宏國（右）說明受理紓困申請流程。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院政務委員龔明鑫8日在桃園市長鄭文燦陪同下視察中壢區公所，了解萬元紓困補助受理情形，龔明鑫近日被譽為「紓困陳時中」時指出，紓困陳時中應該是一個team，紓困過程中大家都做好自己工作盡守本分，「每個人都是台灣之光，都是陳時中」；至於外傳是否接手國發會，龔明鑫則低調說，「沒有接到任何消息」。

龔明鑫下午3時前往中壢區公所視察擴大紓困案狀況，對於區公所安排申請者動線與分流過程都感到很滿意，龔明鑫認為，公所採多窗口因應，地方政府也從寬認定，相關作業都很流暢，審核速度較首日快上好幾倍。

▲行政院政務委員龔明鑫指出，大家盡守本分，「每個人都是台灣之光，都是陳時中」。（圖／記者沈繼昌攝）

龔明鑫接受媒體採訪時表示，這次萬元紓困案，政府希望能照顧到各行各業的人，目前已經有些變成社會救助紓困方式，目前提出的方案可說是救苦、救難，他希望將一切做好，讓台灣提升。

有媒體詢問龔明鑫有「紓困陳時中」雅稱，未來是否會接手國發會？龔明鑫低調說，「沒有接到任何消息」，媒體不放棄再度追問是否被徵詢過，鄭文燦連忙接著說：「沒有徵詢我啦」來打圓場。

▲行政院政務委員龔明鑫仔細聽取區長吳宏國解說受理申辦分流過程。圖／記者沈繼昌攝）

龔明鑫認為，「紓困陳時中應該是一個team」，紓困的過程中只要大家做好自己的工作，盡守本分對國家做出很大的貢獻，「每個人都是台灣之光，每個人都是陳時中」。

鄭文燦則指稱，桃園市從6日至今，首日諮詢人數相當多，這兩天人數大致相同狀況下，已逐漸已經步上軌道，紓困就是苦民所苦，因此要求受理申辦要從簡、從速、從寬來認定，要有貼心服務，將市民準備的資料，轉移給後台查證幫忙，紓困不會變亂、也不會變苦，大家努力來完成。

▲中壢區公所8日下午仍湧進滿滿申請紓困民眾。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦還說，全市6日受理時僅約1100餘件，7日受理則達到3400餘件，展現出簡化申請成效，桃園區公所近2日受理件數已達上千件，申請市民大多因為疫情喪失工作或減少收入，但也不乏無勞保、打零工或自營作業者，市府將秉持從速、從簡、從寬三大原則，協助民眾申請核發萬元紓困補助，區公所審核若有資格疑慮個案，會由社會局從寬協助資格認定。

龔明鑫最後也感謝公所人員協助，他還呼籲，申請日期到6月30日，只要符合資格一定可以領到萬元補助，大家可分批分流去申請。

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