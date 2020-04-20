他沉迷成為吸血鬼　90歲老嬤淪獻祭品「慘遭挖心瀝血」放煮鍋內飲下！

▲當時僅16歲的哈德曼竟將老奶奶挖心喝血。（圖／翻攝自Murderpedia）

記者陳亭伃／綜合報導

英國2001年發生一起令人毛骨悚然的案件，至今在曾經參與調查的警官心中，仍是不可抹滅的記憶。當時年僅16歲的青少年哈德曼（Matthew Hardman）因為沉迷於邪教與吸血鬼，竟將隔壁90歲的老奶奶殺害並挖出心臟、喝血，希望得到長生不老，這起案件如今在英國廣播節目《犯罪觀察》中再次被揭露兇手冷血、冷靜的恐怖心境。

根據英國《太陽報》報導，在案發當日，一名志工準備將食物送去給90歲的獨居的老奶奶梅布爾（Mabel Leyshon），就在抵達梅布爾家時，卻遲遲沒有人應門，志工隨即發現窗戶被打碎，於是趕緊報警。警方到場破門後，顫慄的一幕出現在大家面前，因為坐在椅子上的梅布爾被猛刺20多刀，一對刀叉跟幾支蠟燭就放在梅布爾前面的十字架上。

此外在死亡的梅布爾面前，還有一個平底鍋，鍋裡還放著一團報紙，法醫鑑定後發現，就是梅布爾的心臟，接著警方在煮鍋內發現像是血液的東西，而鍋邊則留有唇印，顯示兇手曾有飲用死者的血液。當時負責的警長瓊斯（Alan Jones）表示，自己當警察25年從未看過如此駭人的場景，當時所有的警察都嚇壞了。

不久後梅布爾居住的小鎮陸續傳出詭譎的命案，包括男子自焚跳橋、女子陳屍墓園等，於是警方決定加快腳步調查。首先先找到了住在梅布爾家附近的哈德曼，當時僅17歲他的看起來相當恭謙有禮，幾乎沒有嫌疑可能。但瓊斯卻找到了哈德曼的朋友，得知哈德曼沉迷於吸血鬼與邪教，甚至也常常送報紙給梅布爾，於是很快的要求搜索哈德曼的家。

警方搜索後，馬上發現沾有血跡的兇刀與鞋子，進一步與兇案現場殘留的DNA發現竟吻合，隨即逮捕哈德曼。哈德曼在接受精神鑑定時，告訴專家，「我覺得有前所未有興奮的感覺」，這讓專家相當驚訝，因為一名看起來帥氣有禮的孩子，竟犯下相當殘忍的兇殺案，甚至從死者左胸畫出9公分刀傷挖出心臟。

哈德曼雖侃侃而談自己所研究的東西，卻矢口否認自己殺害梅布爾，但警方罪證確鑿的將他起訴，至少12年有期徒刑。