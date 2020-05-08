妻子棄他出走…久病男「悲留最後遺言」欲輕生！　警苦勸救回一命

▲屏東警分局繁華派出所警員王楚善、王豐澤安撫劉男情緒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉劉姓男子久病不癒，太太又離他而去，喝悶酒後意圖在自焚輕生，向鄰居交代遺言，鄰居趕緊報警，屏東警分局繁華派出所警員王楚善、王豐澤立即趕往現場，安撫劉男情緒，及時挽救一條寶貴生命。

50歲的劉姓男子表示，身染重病，長期身心飽受病魔折磨，前陣子因病痛緣故又住進醫院，昨日才出院。今日晚間，一人喝著酒，想起自己久病不癒，妻子又棄他離去，身旁也無親人照顧，在萬念俱灰之下，走向隔壁鄰居交代遺言欲輕生。

所幸鄰居聽到趕緊報案，2名員警趕到後衝進劉男住處勸說，並找來鄰居一同關心劉男，開導著他，劉男適才自覺雖然一人獨居但並不孤單，還有警察及許多鄰居關心安慰，才打消輕生念頭，寶貴性命因此留住，避免了一樁憾事發生。最後警方依程序通報自殺防治中心請社工收案關懷。

屏東警分局呼籲，遭遇困境時，可以利用參加戶外活動或做運動，來紓解煩悶，也可以尋求親朋好友或相關單位1995或自殺防治諮詢安心專線0800-788-995（請幫幫-救救我）協助解決，千萬不要貿然尋短，以免造成家人、親友永遠的傷痛。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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