桃園男臉書貼文「口罩被搶」　監視器查出攏是假！要被法辦了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子23日在臉書社團《記憶八德》粉絲團貼文稱「口罩被搶」，詳述自己在八德區某超商領了9個口罩的牛皮紙袋後，被2名騎車匪徒搶走，貼文引起網友熱議，八德警方調閱監視器追查發現，黃男根本自導自演攏是假，經通知黃男到案後依誣告、違反社會秩序維護法送辦。

▲桃園市黃姓男子23日在臉書社團《記憶八德》粉絲團貼文說在超商剛買口罩遭搶，警方調閱監視畫面查出根本攏是假。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局指出，40歲的黃姓男子23日中午上傳臉書社團《記憶八德》粉絲團稱：「他一手拿牛皮信封裝有9片口罩...突然間一台改造機車急速騎過，瞬間搶走手上的牛皮信封...擺明是隨機行搶」。

▲黃姓男子23日在臉書社團《記憶八德》粉絲團貼文說在超商買口罩卻遭搶，警方調閱監視畫面並未查出被搶口罩情事。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這篇貼文貼出後引起網友起熱議，「太可惡了，連口罩也要搶？怎會發生這種事…」八德警方查出貼文立即派員追查，沿著黃男行經路線調閱周邊監視器，結果查出根本沒有黃男所謂的口罩遭搶過程。

黃男經警方通知到案說明後堅稱自己有被搶，警方除受理黃自稱搶奪案外，全案依誣告、違反社會秩序維護法的散布不實謠言等送辦，以追究其刑責。

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