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LINE免費貼圖再一波　6種款式限時下載

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▲▼LINE免費貼圖。（圖／翻攝自LINE貼圖）

▲LINE免費貼圖。（圖／翻攝自LINE貼圖）

記者邱倢芯／台北報導

喜歡下載LINE免費貼圖的朋友注意了！這次又有6款一共88張貼圖可供限時免費下載，每款的使用期限不太一樣，大多為180天，也有使用效期90天的動態貼圖。

悠遊卡BeBe貼圖
想要擁有這款悠遊卡BeBe貼圖，只要加入悠遊卡EASYCARD的LINE官方好友即可限時免費下載16款實用貼圖；這款貼圖的下載期限僅到5月21日，使用效期為180天。

▼悠遊卡BeBe LINE免費貼圖。（圖／翻攝自LINE貼圖）

▲▼LINE免費貼圖。（圖／翻攝自LINE貼圖）

荒野亂鬥-瘋狂滿點貼圖
一樣只要加入官方帳號的LINE好友，即可下載荒野亂鬥的這款免費貼圖，這組貼圖總共有16款；下載期限僅到6月3日，使用效期為180天。

柴寶有妮真好，金妮初登場貼圖
想要擁有這組貼圖，只要加入彰化銀行的LINE貼圖好友即可下載，這組貼圖總共有16款；下載期限僅到5月29日，使用效期為180天。

▼柴寶有妮真好，金妮初登場LINE免費貼圖。（圖／翻攝自LINE貼圖）

▲▼LINE免費貼圖。（圖／翻攝自LINE貼圖）

LINE旅遊 × GG貼圖
只要加入LINE旅遊官方帳號，即可免費下載這款GG限定動態貼圖，這組貼圖總共有8款；下載期限僅到6月3日，使用效期為90天。

生活市集 × 魚子醬_母親節系列-兒女告白版貼圖
為了因應今年的母親節，生活市集推出了這款母親節兒女告白版貼圖；用戶只要加入生活市集每日報官方帳號，即可下載此款貼圖，這組貼圖總共有16款；下載期限僅到6月4日，使用效期為180天。

▼生活市集 × 魚子醬_母親節系列-兒女告白版LINE免費貼圖。（圖／翻攝自LINE貼圖）

▲▼LINE免費貼圖。（圖／翻攝自LINE貼圖）

生活市集 × 魚子醬_母親節系列-媽媽必備版貼圖
而生活市集針對這次母親節，除了推出兒女告白版之外，也加碼推出了「媽媽必備版」貼圖；用戶只要加入生活市集傳送門官方帳號，即可下載此款貼圖，這組貼圖總共有16款；下載期限僅到5月21日，使用效期為180天。

▼生活市集 × 魚子醬_母親節系列-媽媽必備版LINE免費貼圖。（圖／翻攝自LINE貼圖）

▲▼LINE免費貼圖。（圖／翻攝自LINE貼圖）

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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