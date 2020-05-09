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推銷自家海鮮遭檢舉…帳號停權「20組貼圖+代幣」全GG！男告LINE求返還

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▲▼LINE代幣。（示意圖／記者徐愷昕攝）

▲邱姓男子先前傳自營的海鮮套組給朋友，怎料卻遭檢舉，帳號除被停權外，擁有的20套貼圖及代幣全泡湯。（示意圖／記者徐愷昕攝）

記者徐愷昕／台北報導

經營海鮮買賣的邱姓男子先前使用LINE傳送自家商品給朋友，怎料卻遭檢舉，後來帳號除了被停權外，原本儲值買的20套貼圖及尚未使用完的儲值金也全數泡湯，對此，他氣憤向日商LINE公司提告請求返還電子財產，但經審理，台北地院4月24日判邱男敗訴。全案仍可上訴。

邱男LINE帳號除了私人通訊外同時也用於工作，2018年2月1日他發送自賣的海鮮組合優惠給朋友，沒想到卻遭檢舉停權至今，除此之外，他帳號內原花錢購買的20套貼圖，以及尚未使用完畢的現金儲值點數也全消失。邱男為此氣憤向日商LINE公司提告，要求對方應返還他遭沒收的電子財產。

法庭上日商LINE公司拿出證據指出，邱男傳送套裝海鮮套裝的年菜廣告，明顯已違反Line服務條款「以行銷、宣傳、廣告、招攬或其他營利為目的之行為」，帳號本應遭停權，又LINE用戶購買貼圖不是付費完就獲得所有權，買家只是取得使用帳號期間的使用權，因此日商LINE公司無返還付費貼圖的義務。

日商LINE公司再表示，有關儲值金及代幣的部分，在服務條中就有約定「不論任何理由，代幣概不退還」，除了LINE指定的服務內容外，代幣不能換現金，只能在取得代幣的帳號內才可使用代幣，故邱男不能要求返還。

台北簡易庭審理時認為，邱男在申辦LINE帳號時一定是閱覽完所有服務條款，全數同意後才完成註冊，所以這部分邱男無理由說自己不知情，法官根據上述條款內容依依確認後，判定邱男敗訴。

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