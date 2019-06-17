避免用戶混淆　Google雲端硬碟和相簿7月10日起不再同步

▲美國科技巨擘Google。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

你有在使用Google雲端硬碟和Google相簿嗎？目前若是將照片或影片上傳至這兩項服務的其中一個，另一個也會同步出現相同檔案，但Google已在官方部落格表示，從7月10日開始這項功能將會取消。

Google指出，長期下來，這項功能收到許多回饋意見，因此該公司決定要在7月進行修改。從7月10日開始，Google雲端硬碟和Google相簿之間的相片及影片不管用戶新增或是刪除，兩個服務都將不再同步。至於兩項服務原先同步的照片及影片，將不會受到同步功能取消的影響。

但若是用戶仍想從Google雲端硬碟上傳照片至Google相簿，Google還是在網頁版的Google相簿開設了「從雲端硬碟上傳」的選項，讓用戶可以手動選擇自己想要上傳照片及影片，而這些從Google雲端硬碟上傳至Google相簿的照片及影片與Google雲端硬碟中的檔案並無連結，因此就算單方面刪除，另一邊的檔案仍會存在，但兩個檔案皆會佔檔案空間。

Google表示，之所以會對這兩項服務進行更新，主要是避免用戶產生混淆，因為同步功能在過去並非所有情況下刪除照片或影片兩邊會同步，有時候僅有刪除的一邊會真的刪除，另一邊則保留；但有時又兩邊皆同時刪除，這樣的情況令不少用戶感到困擾。Google強調，該公司未來將繼續找尋更多方法來提供Google雲端硬碟和Google相簿的用戶更優質的服務。