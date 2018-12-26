台灣之星跨年感恩回饋　推7天499不限速吃到飽

▲台灣之星跨年感恩回饋，祭出7天499不限速吃到飽申辦優惠。（圖／台灣之星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

台灣之星今(26)日推出一系列2019跨年限定活動，自即日起到2019/1/1期間，至全台跨年晚會附近的指定門市新申辦/攜碼申辦4G單辦門號月租699資費方案，可享200元限定優惠，等於每月只要月租499元。

台灣之星表示，即日起至2019/1/1止，凡於台灣之星「全台跨年晚會」附近的指定門市，新申辦/攜碼申辦4G單辦門號月租699資費方案，綁約24個月，即可享有月租費月月折200元限定優惠，等於每月只要月租499元，就可擁有網速最高500Mbps不限速4G上網吃到飽飆網體驗。

網內互打免費、網外免費贈送30分鐘，每月還加碼贈送100元通話金，相當於網外多送50分鐘。當免費分鐘數與每月贈送的100元通話金用完後，網外/市話也只要每分鐘2元，讓用戶盡情上網、打電話無負擔。跨年限定超殺優惠、只有七天，現在就快來申辦！

除此之外，台灣之星也應景推出「跨年猜網速」活動，邀請全台民眾一起猜網速、拿大獎：自即日起至2018/12/30期間，只要到台灣之星Facebook官方粉絲團或官方Instagram，於指定PO文底下留言猜出12/31跨年當天19：00於台北101大樓測出的網速數字，猜中或最接近正確答案的民眾，將可把最新Apple Watch 4帶回家。

此外，若本身為台灣之星用戶，並於台灣之星Facebook官方粉絲團留言猜網速，除了有機會拿到最新Apple Watch 4外，所有人皆可加碼獨享肯德基跨年套餐64折的專屬優惠，拿好禮、迎新年！

另一方面，台灣之星今年也獨家推出五款豬年「大玩特玩」電子賀卡，即日起至2019/1/3期間到台灣之星LINE官方帳號，選擇自己喜歡的賀卡樣式、寫上想說的話後，就可以用LINE將濃濃的祝福心意傳給對方。另外，活動期間只要傳送電子賀卡傳祝福，還有機會抽到限量Line Point點數，現在就快加入台灣之星LINE官方帳號，過一個最有溫度的跨年時刻！