蔡正元指北京容忍台灣「準獨立」　國台辦回應了

▲國民黨前立委蔡正元認為大陸會容忍台灣獨立，遭國台辦反擊。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

國民黨前立委蔡正元6日在臉書轉發中共解放軍空軍少將喬良文章， 並解讀「台灣問題不是民族復興的主要內容」代表大陸放棄統一台灣。對此，國台辦發言人馬曉光8日回應，「堅持和平統一，一國兩制基本方針，絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。」

▲中共解放軍空軍少將喬良。（圖／翻攝 中共解放軍空軍少將喬良微信公眾號）

喬良的文章標題《台灣問題攸關國運不可輕率急進》，其中一段內文談到台灣問題，本質上就是中美問題，如果沒有美國的深度介入，台獨就是個偽命題，想解決台灣問題的關鍵，不在於如何解決台獨勢力，而在於要先解決中美實力對比，否則台灣問題不可能徹底解決。「硬著頭皮解決，也只能做成一鍋夾生飯，讓台灣成為我們背上的沉重包袱。」

▲ 蔡正元臉書解讀喬良文章，視同放棄統一台灣。（圖／翻攝蔡正元臉書）

關於喬良文章內容，蔡正元在臉書個人解讀，「喬良想傳達的訊息，美國永遠會為台灣制裁中國。中國被美國制裁，就永遠不能民族復興，為了民族復興，中國不但不會收復台灣，還會容忍台灣獨立或準獨立。」蔡正元進一步指出，若此言可代表大陸官方的政策，國民黨應該超前部署，啟動新的大陸政策。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

針對蔡正元認為大陸會容忍台灣獨立，馬曉光也堅決回應，「台灣前途在於國家統一，台灣民眾福祉繫於民族復興國家統一、民族復興也是歷史大勢，是任何力量阻擋不了。」絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，我們反對和遏制「台獨」，為的是維護台海和平穩定。