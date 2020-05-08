一顆紅豆餅兩樣情！浮誇系紅豆餅熱銷　弱勢小攤疫期受創待伸援手

▲近期全台浮誇系紅豆餅超火紅，傳統小吃身價三級跳。（示意圖／本報資料照）

記者林璟倩／綜合報導

近期超浮誇內餡的紅豆餅在美食圈掀起一陣旋風，連帶引發眾多商家爭相發揮創意，使用豐富用料自然要價不菲，目前市面上最貴一顆竟可達70元，令人忍不住大嘆紅豆餅身價今非昔比。然而，紅豆餅不僅是許多人的日常回憶，也是許多弱勢家庭綿薄的收入來源，家扶中心則分享，防疫期間許多臨時攤商收入大受影響，亟需各界幫忙。

小嘉（化名）母親以販售紅豆餅維持家計，小本生意經營，扣除成本後，每月收入不到2萬元，卻是一家三口主要的經濟來源，然自從新型冠狀病毒疫情爆發後，原本擺攤的工廠以防疫為由，不再讓小嘉母親在工廠週邊擺攤，為因應這突如其來的困境，小嘉母親積極尋找適合的販售地點，然而還沒找到穩定擺攤的地點之前倒是收到了幾張罰單，對小嘉家的處境而言，無疑是雪上加霜。

▲家扶社工員分送物資給受助家庭關心生活狀況，並落實防疫措施。（圖／家扶基金會提供）

家扶基金會何素秋執行長表示，今年新冠疫情影響了各行各業，除了景氣衰弱，家扶基金會的捐款亦是明顯下滑，家扶基金會統計，欲去年同期相比，今年迄今捐款減少33%，家扶已動用到基金會預備金，小嘉家只是家扶扶助28,021戶家庭的縮影，隨著疫情尚未穩定，仍有許多家庭需要大家伸出援手協助，陪伴他們共同度過這不安與不確定性的時刻，而家扶中心也正積極募集相關物資，希望協助這些經濟弱勢家庭度過難關。

家扶基金會捐款方式：https://www.ccf.org.tw/?action=donation_manner