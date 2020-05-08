　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

一顆紅豆餅兩樣情！浮誇系紅豆餅熱銷　弱勢小攤疫期受創待伸援手

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲近期全台浮誇系紅豆餅超火紅，傳統小吃身價三級跳。（示意圖／本報資料照）

記者林璟倩／綜合報導

近期超浮誇內餡的紅豆餅在美食圈掀起一陣旋風，連帶引發眾多商家爭相發揮創意，使用豐富用料自然要價不菲，目前市面上最貴一顆竟可達70元，令人忍不住大嘆紅豆餅身價今非昔比。然而，紅豆餅不僅是許多人的日常回憶，也是許多弱勢家庭綿薄的收入來源，家扶中心則分享，防疫期間許多臨時攤商收入大受影響，亟需各界幫忙。

小嘉（化名）母親以販售紅豆餅維持家計，小本生意經營，扣除成本後，每月收入不到2萬元，卻是一家三口主要的經濟來源，然自從新型冠狀病毒疫情爆發後，原本擺攤的工廠以防疫為由，不再讓小嘉母親在工廠週邊擺攤，為因應這突如其來的困境，小嘉母親積極尋找適合的販售地點，然而還沒找到穩定擺攤的地點之前倒是收到了幾張罰單，對小嘉家的處境而言，無疑是雪上加霜。

▲▼ 家扶社工員分送物資給受助家庭關心生活狀況，並落實防疫措施。（圖／家扶基金會提供）

▲家扶社工員分送物資給受助家庭關心生活狀況，並落實防疫措施。（圖／家扶基金會提供）

家扶基金會何素秋執行長表示，今年新冠疫情影響了各行各業，除了景氣衰弱，家扶基金會的捐款亦是明顯下滑，家扶基金會統計，欲去年同期相比，今年迄今捐款減少33%，家扶已動用到基金會預備金，小嘉家只是家扶扶助28,021戶家庭的縮影，隨著疫情尚未穩定，仍有許多家庭需要大家伸出援手協助，陪伴他們共同度過這不安與不確定性的時刻，而家扶中心也正積極募集相關物資，希望協助這些經濟弱勢家庭度過難關。

家扶基金會捐款方式：https://www.ccf.org.tw/?action=donation_manner

ET快訊
阿嬌要求注意形象！　醫美客人爆賴弘國吐「婚後心聲」：很委屈
台中公車撞輾…婦「臟器外露」慘死！　肇事運將情緒崩潰：我想要
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

弱勢家庭媽媽種小番茄　苦學取得產銷履歷撐家計

從負債到業績破百萬　單親媽媽創業逆轉勝

王令麟送愛不停歇！東森捐30萬助失智老人　母親節陪爺奶歡唱舒心

疫情重創經濟　社福單位防疫物資大缺！聯合勸募攜手企業全力補強

苗可麗母親節傳愛獻唱《心肝寶貝》　號召大眾認養偏鄉弱勢童

外籍移工語言不通難融入！邀千人捐「學習包」助台灣基層隊友

暖心送新住民媽媽母親節禮物　王令麟：美麗與自信助女性更堅強

一顆紅豆餅兩樣情！浮誇系紅豆餅熱銷　弱勢小攤疫期受創待伸援手

疫情重創社福團體陷凜冬！　魏應充隔空暖送千萬紓困金

弱勢家庭媽媽種小番茄　苦學取得產銷履歷撐家計

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

一顆紅豆餅兩樣情！浮誇系紅豆餅熱銷　弱勢小攤疫期受創待伸援手

疫情重創社福團體陷凜冬！　魏應充隔空暖送千萬紓困金

弱勢家庭媽媽種小番茄　苦學取得產銷履歷撐家計

從負債到業績破百萬　單親媽媽創業逆轉勝

王令麟送愛不停歇！東森捐30萬助失智老人　母親節陪爺奶歡唱舒心

Daliart藝術廣場異想新樂園　向防疫英雄致敬

張國榮逝世「文華酒店變禁區」　林青霞曝傷心地：我總避開2樓長廊

中職／媒體大陣仗採訪　洪總：中職堅持開打是對的

不斷更新／桃猿率先突破米蘭達　3局樂天1比0兄弟

紓困被罵翻「陳時中道歉」　宅神氣炸：這根本是天災！

「宅經濟」帶動出貨量！群聯4月營收年增逾16%　對Q2營收持保留態度

門市面臨斷電　台中牛排館5/1起暫停營業2個月「讓我們放暑假」

中職／疫情下開球與有榮焉　口罩國家隊付出再多也甘願

不斷更新／郭阜林打下有觀眾第一分　3局統一2比0富邦

電電公會號召成立 「5G產業創新聯盟」　三大SIG催生5G應用國家隊

公益熱門新聞

東森送愛不停歇捐30萬助失智老人

單親媽媽從負債創業逆轉勝

疫情重創社福團體！　魏應充隔空送千萬紓困金

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

一顆紅豆餅兩樣情！弱勢攤商待援

弱勢家庭媽媽種小番茄撐家計

疫情重創經濟　社福單位物資大缺

王令麟體恤醫護！上網登錄即可獲自然美保養品

醫護辛苦了！王令麟：東森捐贈防疫禮

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

留日棒球小將：羨慕台灣能正常上課

柯p大讚東森種樹+認養是企業典範

王令麟暖心送新住民母親節禮物

王令麟掏100萬買珍珠芭樂　暖贈3醫院

更多熱門

相關新聞

嘉義力推極光哈密瓜　360度保證甜

嘉義力推極光哈密瓜　360度保證甜

相較於在日本超市一顆要價台幣千元起跳的阿露斯哈密瓜，縣長翁章梁掛保證說「嘉義極光歐若拉哈密瓜」品質絕對不輸，東森購物8日首賣當天就讓會員暴動搶光1,600顆，且網購特惠一顆算下來約400元，相當划算。新品種能在短時間內成為人氣水果，除了好吃，翁章梁也揭露與3大特點有關。

母親節金嗓電腦舊換新現省近2萬

母親節金嗓電腦舊換新現省近2萬

王令麟再助小農　極光哈密瓜秒殺1600顆

王令麟再助小農　極光哈密瓜秒殺1600顆

疫情重創社福團體！　魏應充隔空送千萬紓困金

疫情重創社福團體！　魏應充隔空送千萬紓困金

弱勢家庭媽媽種小番茄撐家計

弱勢家庭媽媽種小番茄撐家計

關鍵字：

公益愛心雲家扶基金會ET東森分享愛

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面