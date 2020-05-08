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母親節瘋狂下殺！金嗓電腦舊換新現省近2萬

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▲▼金嗓電腦,2020母親節,伴唱機,公益。（圖／業者提供）

▲迎接母親節，金嗓公司推出舊換新優惠，許多民眾趁這波優惠換機，直呼「真的賺到」。

圖、文／金嗓電腦提供

受新冠疫情影響，國人不敢出門，宅在家找娛樂，宅經濟逆勢成長，視聽界第一品牌「金嗓電腦科技（股）公司」業績也暴漲3成，為迎接母親節到來，金嗓公司推出抗疫優惠，凡攜帶舊型伴唱機（不限型號），至金嗓電腦科技（股）公司全省經銷商即可換新機，原價42,000的歡唱設備，下殺23,800加送3TB硬碟，讓許多民眾趁這波優惠換機，直呼「真的賺到」。

▲▼金嗓電腦,2020母親節,伴唱機,公益。（圖／業者提供）

▲▼金嗓電腦,2020母親節,伴唱機,公益。（圖／業者提供）

母親節優惠期間，2020/03/25～2020/05/20（售完為止）都可享有舊機換新機，另外指定到全國電子、燦坤、大潤發購買Super song 100送腳架或背袋還可以分期0利率，吸引不少民眾詢問。

金嗓電腦科技（股）公司董事長蔡世寅表示，疫情關係宅經濟盛起，民眾在自家歡唱，安全又輕鬆，加上不用去公共場所不會有群聚感染風險，這陣子歡唱設備詢問度非常高，加上現在科技發達，視聽設備變得非常迷你，越來越受年輕族群喜愛。
 
董事長蔡世寅說，新型伴唱機除了體積小、重量輕，便於攜帶，還能上網、觸控、聲控點歌、以手機APP連結操控、錄音等，幾乎把可以想像到的功能都做了整合；消除YouTube原唱人聲，只留下音樂，是其中最重要的功能之一，讓歡唱更增添不少趣味。

「企業取之社會用之社會」，蔡世寅做公益不遺餘力，近期台灣黑熊高爾夫推廣協會成立9年來，已奪下三、四十座國內業餘賽冠軍，他希望栽培家境貧困的布農族孩子，在高球殿堂上揮出好成績，用一顆小白球翻轉偏鄉原住民孩子的人生。

金嗓電腦科技（股）公司成立一個愛心專戶，贊助身障街頭藝人或團體所需視聽設備，讓這些人透過歌聲，傳遞更多溫暖與歡樂給大眾；以及有小額急難救需求的助弱勢族群，都可以上金嗓公司官網申請，落實社會公益。

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