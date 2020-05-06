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疫情重創經濟　社福單位防疫物資大缺！聯合勸募攜手企業全力補強

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▲▼ 疫情重創經濟　社福單位防疫物資大缺！聯合勸募攜手企業全力補強。（圖／聯合勸募提供）

▲收到物資的彰化YMCA與課輔班的孩子們。（圖／聯合勸募提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，不僅重創民生經濟連帶也影響社福團體面臨服務中斷，受助者恐孤立無援的困境，聯合勸募首度啟動疫情型態的急難救助專案，簡化流程讓中小型社福單位盡快取得應急物資，攜手企業提供1萬542件防疫物資至全台155個社福單位，避免社會安全防護網因疫情而產生漏洞，協助弱勢族群一同度過疫情難關。

▲▼ 疫情重創經濟　社福單位防疫物資大缺！聯合勸募攜手企業全力補強。（圖／聯合勸募提供）

▲台灣諾華成立「防疫物資專案計畫」左至右，聯合勸募常務監事金世朋、中華視障安養福利協會王錫卿秘書長，台灣諾華謝麗娟總裁。

此次經費由台灣諾華（Novartis）協助聯合勸募向諾華瑞士總部申請新台幣180萬元的急難救助基金，台灣諾華總裁謝麗娟表示，希望籍此拋磚引玉，邀社會大眾莫忘關注公益，救助需要關懷的弱勢。

聯合勸募為了釐清物資使用範圍，透過電話了解及詢問，傾聽到許多第一線社福單位的心聲，像是服務100位長者的宜蘭竹林養護院就提到：「我們有許多定期赴院診療的長輩，只要進出醫院就必須待在隔離室，防疫、清潔的需求都比過去要強，這些物資都必須靠我們自己買，也是一筆負擔…」而台東地區的兒少服務單位也反映：「疫情期間額溫槍到處缺貨買不到，不然就是太貴了，結果不小心買到劣質額溫槍，也派不上用場。」

▲▼ 疫情重創經濟　社福單位防疫物資大缺！聯合勸募攜手企業全力補強。（圖／聯合勸募提供）

▲收到物資的宜蘭竹林養護院與長者們。

疫情期間使用率最頻繁、也難買到的額溫槍，在申請的155個單位中，92%都提出需求申請，其他物資例如:個人清潔所需的乾洗手、肥皂、洗手乳…等，用於環境清潔的抹布、噴瓶、漂白水、次氯酸水…等，共計1萬542件、12種品項經多方協調後由熱映光電股份有限公司、BoomCare寶貝爾、台灣麥迪康有限公司，協助捐贈，並由愛買量販成立專案在2週內協調個人及環境清潔用品供應商、物流商，在4月底前完成打包及配送防疫物資155個社福單位手上，區域涵蓋18個縣市、100個鄉鎮區域，估計可嘉惠359個服務地點。盼全台中小型社福單位在疫情期間，仍能各司其職堅守崗位，相信唯有相互幫助，最終會贏來共同的勝利。

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