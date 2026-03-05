【東森傳愛助更生】迷途翻轉投身公益　阿凱感謝王令麟扶持一路前行

▲更生人張登凱（阿凱）近年積極投入公益行動，感謝東森集團總裁王令麟長期關懷與鼓勵。（圖／阿凱提供，下同）



生活中心／綜合報導

曾在人生道路上迷失、如今積極投入公益行動的更生人張登凱（阿凱），近年持續分享生命故事、陪伴更多迷途者重新找回方向。他表示，自己能一步步走回正軌，最感謝的就是東森集團總裁王令麟長期以來的關懷與鼓勵，讓他在人生轉折時看見希望，也更加堅定投入公益、回饋社會的決心。

▲今年小年夜期間，他陪同黃明鎮牧師(左)，前往萬隆教會分享生命見證。

阿凱指出，今年小年夜期間，他陪同被稱為「台灣監獄先生」的牧師黃明鎮，前往萬隆教會分享生命見證，向教會弟兄姊妹分享信仰與生命翻轉的故事，也特別提到自己在東森集團總裁王令麟的鼓勵與支持下，逐漸走出過去的人生低谷，現場許多信徒給予溫暖回應與鼓勵，也讓他更加確信，人生的轉變並非孤單前行，而是一路有人扶持與陪伴。

▲阿凱今年2月也前往新店戒治所，與收容人分享即將出版的新書《重生效應2－感恩之路》。

除了教會分享外，阿凱今年2月也前往台中戒治所與新店戒治所，與收容人分享即將出版的新書《重生效應2－感恩之路》，該書由10位更生人基督徒共同撰寫，分享成功戒毒、翻轉人生的歷程。阿凱表示，許多收容人在聽完分享後深受感動，也期待未來能閱讀《重生效應2－感恩之路》，從真實生命故事中找到改變人生的力量，目前《重生效應2－感恩之路》內容已完成，待申請書號後將進入印刷階段。

▲《重生效應2－感恩之路》，該書由10位更生人基督徒共同撰寫，分享成功戒毒、翻轉人生的歷程。

除了公益與分享生命故事外，阿凱近期也持續拓展新的學習領域。今年2月，他與安景鴻導演一同前往廈門451影視創作基地參訪考察，深入了解影視產業與創作環境，阿凱說，每個人心中都有一部屬於自己的「電影」，只要準備好就能開始實現，他也期許自己未來能持續努力學習，希望有一天能拍出屬於自己的作品，將生命翻轉的故事帶給更多人，延續王令麟總裁長期推動公益所帶來的正向影響力，讓更多人看見希望、相信改變的可能。

▼阿凱與安景鴻導演赴廈門451影視創作基地參訪，期盼未來能拍出自己的作品。