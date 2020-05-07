弱勢家庭媽媽種小番茄　苦學取得產銷履歷撐家計

▲來自印尼的麗霞媽媽橙蜜香番茄種出心得後，終於有能力支持家人生活。（圖／台灣世界展望會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

母親節即將到來，除了準備禮物送媽媽，訂餐廳一起享用美味大餐，別忘了台灣還有一群弱勢家庭的媽媽，正在辛苦持家，需要你的幫助！這些媽媽長期持家看顧幼子或罹病親人，還需兼職貼補家計，縱使背負沉重的家庭責任也不喊累。然而最讓她們感到洩氣的往往是自身缺少生計能力或專長，使「改善生活的盼望」欠缺一個施力點。世界展望會透過「資助兒童計畫」匯集資助愛心，也依據各地產業特性及需求，透過「生計發展方案」，幫助弱勢家庭照顧者習得農作物產銷、餐飲烘焙等技能，裝備職場所需條件，將來足以靠自身能力撐起家計。

像是在高雄美濃地區，育有三子的印尼籍麗霞媽媽多年來種植「橙蜜香番茄」，撐起一家七口的生活，同時肩負照顧輕中度智能障礙的公公、么兒，以及三餐、家務等等責任。儘管麗霞對夫家有份強烈的責任感，卻苦於沒有番茄品質的證明，加上她欠缺品管技術、銷售通路等管道，也沒有投入學習資源的費用，使得議價空間受限，背負沉重的家計壓力讓她一籌莫展。

▲受到世界展望會社工員鼓勵，麗霞加入「小番茄專班」，與在地相似處境的婦女們培訓種植技術與管銷知能，今年初取得產銷履歷證書。

2019年，受到台灣世界展望會社工員的鼓勵，麗霞加入了展望會開設的「小番茄專班」，與在地相似處境的婦女們培訓種植技術與管銷知能。不會寫中文的麗霞，對於繳交工作流程及栽種紀錄等課堂作業，一開始總是力不從心。所幸後來有同學幫她把寫好的印尼文作業譯成中文，而擅長實務的麗霞則交換種植番茄的經驗，結伴克服學習阻礙，今年初順利取得產銷履歷證書。麗霞眼裡卻不住泛淚：「感謝台灣世界展望會在最困難的時候給我很多關懷。社工聽我說心事，陪我掉眼淚，這些溫暖讓我相信凡事會有人支持，不用害怕孤單」。

適逢溫馨的五月天，台灣世界展望會邀請大眾加入「資助兒童計畫」，幫助54,000名等待資助的國內外貧童獲得轉變機會，讓他們的母親也享有安心打拼的祝福；或捐款支持「禮物型錄─台灣關懷」，為台灣經濟弱勢家庭的母親培訓基本技能，更自信迎接未來！

更多瞭解「資助兒童計畫」，請至台灣世界展望會網站：www.worldvision.org.tw