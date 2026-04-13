【東森傳愛助更生】《感恩之路》效應擴大　新竹更保會4/30見證「重生」的感動

▲東森集團總裁王令麟投身更生公益，將資源轉化為重生力量，協助更生人穩定就業。東森慈善基金會志工張登凱（左）參與統籌的新書《重生效應2：感恩之路》於近日出版後，也陸續獲得矯正體系的高度重視。（圖／阿凱提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

文字的力量能跨越高牆，真實的行動則能翻轉生命！本身也是更生人的東森集團總裁王令麟，長期投身公益與更生人就業協助，將企業資源轉化為實際的扶持力量，積極提供相關資源，致力於提升更生人就業與自立機會，讓「更生」不再只是口號，而是每一天都在發生的重生與轉變。近期，集結10位更生人現身分享自身故事的《重生效應2：感恩之路》，自出版以來，書中揭露的深刻懺悔與奮鬥歷程，已在社會各界激盪出預期之外的連鎖反應。

由王令麟長期扶助的更生人張登凱（阿凱），出獄後加入東森成為東森慈善基金會志工，自此積極投入公益與社會回饋。張登凱日前也欣喜表示，《重生效應2：感恩之路》出版後，這股持續發酵的正能量，再次獲得矯正體系的高度重視。新竹更生保護會將於4月30日，為《感恩之路》舉辦一場盛大的簽書會，屆時包括法務部長鄭銘謙、更生保護會董事長張斗輝以及多位典獄長預計都將親自出席，讓張登凱感動道，「這一切都是上帝最好的安排！」

為了讓這份愛與救贖的能量深耕，阿凱近期也陪同書中作者張洛銘走入台中戒治所分享。曾身陷重刑與毒癮枷鎖十年的張洛銘，如今已成為傳揚福音的「亮光」，他也以自身經歷見證生命的翻轉，讓還在黑暗中掙扎的弟兄姐妹看見光，亦能鼓起勇氣尋得靈魂的自由。

除了在監所推廣，這股重生的力量也在信仰中找到支持。阿凱日前參與活水教會主日崇拜，也在現場見證一位姐妹的分享。「信仰的力量陪伴她走過最艱難的時刻，如今生活與經濟狀況皆已重回穩定軌道，甚至還能以實質的力量回饋教會！」再次印證只要心存信念，就能在破碎中重建豐盛的人生。

阿凱透露，日前他也與《感恩之路》的作者之一趙錦牧、台東羅媽媽及張洛銘等人前往「氧氣筒福音樂團」交流。曾多次感歎「我的命是神給的」趙錦牧，分享自己如何從名利雙收卻因罪入獄的音樂製作人，在獄中透過信仰禱告，出獄後組成樂團傳遞正能量，展現出生命在破碎後重建的堅韌。

由阿凱發起的「正能量無限小隊」，近期也將這份關懷社會的熱情延伸至弱勢生命。三月下旬，團隊前往桃園大園的「浪愛一生」園區，展開關懷浪浪的公益行動！團隊成員自籌經費準備了80包飼料、總價值36,000元的物資，親自送往園區，讓流浪狗安心吃飽、不怕餓肚子。透過實質的公益行動，讓更生人從過去的受助者轉變為助人者，成為對社會有貢獻的一份子，綻放出更動人的生命價值。

從失去人生方向到如今能統籌公益活動、走入監所傳承愛與恩典，阿凱與更生弟兄姊妹持續用汗水與淚水書寫《感恩之路》。他們深信，在王令麟總裁與社會各界的支持下，這份愛與力量可以讓更多人在黑暗中尋獲光明，在人生道路上獲得真正的自由。