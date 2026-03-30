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【東森傳愛助更生】《感恩之路》引矯正體系共鳴　美洛杉磯電台跨海邀訪

▲▼ 王令麟,阿凱,重生效應,感恩之路,更生人,東森慈善基金會,臺灣更生保護會,法務部矯正署,公益。（圖／阿凱提供）

▲本身也是更生人的東森集團總裁王令麟長期支持更生公益，其中受助的東森慈善基金會志工張登凱統籌新書《重生效應2：感恩之路》，透過10位更生人的生命故事激發社會正面迴響，更吸引美國媒體跨海採訪，展現台灣更生保護與重塑生命的國際影響力。（圖／阿凱提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在多數人仍以刻板印象定義更生人的同時，這群曾被社會貼上標籤、於迷途中掙扎的靈魂，不僅為迷惘的生命尋回光明，也讓大眾看見改變的真實力量！這份由本身也是更生人的東森集團總裁王令麟長期播下的公益種子，如今已結出豐碩果實，出獄後加入東森成為東森慈善基金會志工的張登凱（阿凱），近期統籌新書《重生效應2：感恩之路》，協同10位更生人分享自身故事，自3/28（六）新書發表會圓滿落幕後，迅速在社會各界激起強烈漣漪。這股正向能量觸動了矯正體系與更生保護組織，更跨越國界接獲來自美國洛杉磯媒體的採訪邀約，展現出台灣更生人重獲新生的故事如何擁有影響世界的深度。

▲▼ 王令麟,阿凱,重生效應,感恩之路,更生人,東森慈善基金會,臺灣更生保護會,法務部矯正署,公益。（圖／阿凱提供）

王令麟堅定支持更生　「重生是選擇」信念助迷途者翻轉未來
這份影響力的核心推手，源自王令麟多年來堅持不懈的公益理念。王令麟過去曾多次在公開場合談到，「一個人犯錯後最艱難的挑戰往往不是服刑本身，而是回歸社會後是否能獲得一份尊嚴與工作的機會。」他認為，社會若只記得更生人的過去，而不給予參與未來的空間，無異於將他們推回犯罪的深淵。因此，王令麟除了在集團內部提供穩定的就業職缺，更親自與更生人同行，給予心靈上的支持與鼓勵。這次，他也為新書撰寫推薦序時暖心表示，給更生人一個機會，就是為社會降低一份風險，更勉勵所有更生人，「重生，不是奇蹟。重生，是選擇；給他一個機會，他會還你一個未來。」而這份信念，更是已在張登凱等10位更生人身上開花結果，轉化為守護社會的正面力量。

▲▼ 王令麟,阿凱,重生效應,感恩之路,更生人,東森慈善基金會,臺灣更生保護會,法務部矯正署,公益。（圖／阿凱提供）

新書發表激發社會共鳴　更保會、矯正署齊盼「重生效應」延續
令人驚喜的是，新書發表會結束後，這份關於重生的感動並未止步，反而發展成更深層的社會實踐。張登凱透露，日前他與臺灣更生保護會執行長柯嘉惠進行深入交流，雙方皆期許能將書中的生命故事更廣泛地推廣至全台監所。柯嘉惠對此次新書發表所凝聚的社會關注給予高度肯定，她更進一步提議，希望能打鐵趁熱籌備《重生效應》第三集，讓更多成功復歸社會、穩定生活的更生弟兄姊妹能站出來，用自己的經歷成為他人的出口。

在與矯正體系的互動中，法務部矯正署毒癮戒治科科長羅茂榮也對這項計畫表示高度期待。他認為，人會因為持續的學習而產生本質上的改變，而當這些改變被分享出去，就能形成強大的共好循環。因此他也表示，「非常期待《重生效應2：感恩之路》以及更生人們的分享效應。」

百福圖展現專業技藝　黃明鎮牧師引薦多元楷模接棒重生力量
此外，發表會當天展出的更生人藝術作品也傳出佳音，新書作者之一許家彬精心創作、象徵圓滿與祝福的「百福圖」字畫，已獲相關單位評估，未來有望移師台中參與更生人藝術品聯展，讓大眾看見更生人在專業技藝與心靈昇華上的具體成就。

▲▼ 王令麟,阿凱,重生效應,感恩之路,更生人,東森慈善基金會,臺灣更生保護會,法務部矯正署,公益。（圖／阿凱提供）

長期投入監所關懷的黃明鎮牧師也給予溫暖回饋，他肯定發表會現場每位作者勇於揭開過往瘡疤、分享生命轉變的勇氣。黃明鎮更積極引薦多位具代表性的更生楷模，包括正修讀神學的學生、完成大學學業的更生人，以及展現堅毅韌性的女性更生代表，希望能充實未來第三集的內容，讓重生的面貌更加多元且具包容性，藉此打破社會對更生人的單一刻板印象。

▲▼ 王令麟,阿凱,重生效應,感恩之路,更生人,東森慈善基金會,臺灣更生保護會,法務部矯正署,公益。（圖／阿凱提供）

▲▼ 王令麟,阿凱,重生效應,感恩之路,更生人,東森慈善基金會,臺灣更生保護會,法務部矯正署,公益。（圖／阿凱提供）

跨海邀約！美西電台主動洽談專訪，台灣更生奇蹟影響力遠播國際
最令人振奮的是，這股重生的力量已悄然跨越國界。張登凱透露，就在新書發表會後不久，他收到來自美國洛杉磯南加州一名電台主持人盼盼（Helen Huang）的訊息。對方透過社群平台表達對《重生效應2－感恩之路》的高度關注。這項跨海邀約計畫預計將於四月初進行，這是對東森集團長期支持更生公益的肯定，也證明了台灣在協助更生人復歸社會的模式已具備國際對話的深度。讓張登凱也不禁感動讚歎，「我未曾想到，上帝的旨意竟讓這份影響力遠播美國！」

從失去人生方向、在北監服刑，靠著信件與金句獲得力量的受刑人，到今日成為能夠統籌書籍、與國際媒體對談的慈善志工，張登凱的轉變正是《重生效應》的最佳縮影。他感性提到，正是因為總裁大哥當初不離不棄的關懷與提攜，才讓他有機會從受助者轉變為助人者。未來，這群更生人也將繼續加倍努力，邀請更多弟兄姊妹加入重生的行列，讓這份愛與恩典既停留在紙本文字間，更要在社會的各個角落持續激盪出更多溫暖的迴響。證明只要願意選擇改變，人生永遠有重新啟航的可能。

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