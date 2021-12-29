國泰人壽公益關懷列車啟動21年！首度針對長青銀髮族規劃反詐騙及防災宣導　將幸福送進所有人心裡

▲國泰人壽關懷公益列車2021宜蘭旗艦場藉由魔術演出宣導反毒知識。（圖／記者周宸亘攝，下同）



記者張惠媛／宜蘭報導

國泰人壽「關懷公益列車」迄今邁入第21年，長期關注資源匱乏的偏鄉學童，年年巡迴全台，藉由魔術演出、戲劇、帶動唱等活動，將歡樂與幸福的感受散播到每一個人心裡。2021國泰關懷公益列車將活動精緻化，分為宜蘭旗艦場、高雄旗艦場和彰化場，宜蘭旗艦場「幸福魔法教學派對」於12/19在宜蘭中山國小盛大舉辦，主要宣導反毒觀念，不僅安排了耶誕音樂會，還有反毒操帶動跳、英語互動、魔術表演及魔幻劇場，吸引許多爸媽帶著小朋友前來參與，全場人潮滿滿，不僅好玩更能長知識，大小朋友都大呼過癮。

▲▼國泰人壽展宜蘭經理劉正源。



國泰人壽展宜蘭經理劉正源致詞表示：「國泰人壽關懷公益列車從2001年開始全台巡迴演出到現在，已經進入第21年，透過巡迴演出帶給所有的參加者幸福、快樂！」劉正源經理也分享：「國泰關懷公益列車的初衷，是希望透過節目表演為中小學生們帶來更多幸福與歡樂，2021宜蘭旗艦場加入了反毒知識教學，今年更是在高雄首次試辦以長青銀髮族為主要對象的活動，宣導反詐騙及防災知識，讓活動內容更豐富。」

宜蘭旗艦場在中山國小小巨蛋體育館盛大舉行，現場由國泰追光者義演團帶來精彩曲目開場，國泰追光者義演團皆由熱愛音樂的國泰員工組成，有烏克麗麗自彈自唱演奏，也以薩克斯風加上長笛詮釋出柯南的主題曲，最後更以應景的耶誕歌曲送上年末祝福，令人如癡如醉。

▲▼劉正源經理不僅也上台帶動跳，還在台下和小朋友們一起看表演。



宜蘭旗艦場主要希望可以讓學童認識反毒的觀念，藉由反毒問答、反毒操等活動，吸引小朋友注意力，讓他們踴躍參與，並學會「對毒品說不」，國泰人壽現場工作人員和展宜蘭經理劉正源都在台上和小朋友們一起動起來，把現場氣氛炒熱到最高點。

▲魔術師星星葛格施展魔法，讓現場孩子們大呼驚奇。



活動迎來最令人驚喜的高潮－魔術表演，國泰人壽請來魔術師星星葛格為小朋友們展現滿滿的魔法奇蹟，他也在台上帶著台下的小朋友們現場進行魔術教學，孩子們見證魔法在眼前發生，驚喜連連之餘也全神貫注，就是想要一窺箇中奧秘。

最後由聖保羅魔幻劇團帶來精彩的劇碼《怪盜神偷》，緊湊的劇情讓孩子們紛紛激動地站起來，想要協助警察抓到可惡的小偷！也為國泰人壽「關懷公益列車」宜蘭旗艦場劃下完美句點，活動結束後還有精美禮品讓民眾帶回家。同樣的反毒宣導，也從宜蘭帶到彰化場，藉由反毒操等活動相親子族群宣導反毒知識。





▲國泰人壽關懷公益列車於高雄舉辦幸福健康樂齡派對，宣導防災及反詐騙知識。（圖／國泰人壽提供）



於聖誕節當日在高雄國際會議中心舉辦的幸福健康樂齡派對，與高雄市警察局鹽埕分局攜手宣導防災、反詐騙知識，藉由桌遊、角色扮演等讓長者遠離詐騙，也在活動中宣導銀髮族交通安全指引，提升高齡者交通安全知識，高雄市鹽埕分局長蔡鴻文更與現場民眾一同跳兩首健康操，直呼「受不了」，為現場增添不少笑料。

國泰人壽關懷公益列車駛向全台已21年，不忘初心地年年演出，更拓展出針對不同族群的活動安排與宣導主軸，在在感受到國泰人壽想傳達的幸福理念。