場上交鋒、場下互擁祝福　東森兩岸棒球小將以球會友情誼深

▲兩岸棒球小將台灣再相聚 6天5夜友誼賽共譜熱血回憶。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲東森文化基金會主辦兩岸少棒友誼交流賽，孩子們以球會友建立深厚情誼。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

東森文化基金會延續2024年8月台灣4校少棒小將受邀前往福建連城參與「東森盃海峽兩岸青少年棒球邀請賽」所建立起的深厚情誼，此次邀請福建連城縣實驗小學及閩清縣第三實驗小學2校少棒交流團來台，展開為期6天5夜的體育交流行程，期間不僅透過兩岸少棒友誼交流賽「以球會友」，也安排參觀故宮、台中自然科學博物館及洲際棒球場等，為小選手開拓體育及文化視野，在2025年之初為孩子們留下難忘的美好回憶。

▲▼兩岸少棒隊小朋友開心再相會，場場互相致贈小禮物。

1/16(四)~1/21(二)期間，福建少棒團陸續走訪桃園、台中及台東三地，與桃園大勇國小、台中萬豐國小、彰化東山國小、台東紅葉國小及花蓮光復國小等5所少棒隊進行友誼交流賽。睽違半年再相遇，小選手們彼此交換禮物、一起打棒球展現熱情，賽場上眾人熱血拚搏、賽後大讚彼此球技都進步許多，最後還擁抱道別相約有機會再相見，在在展現孩子們的純真與熱情。

有趣的是，福建少棒團平時比賽場地為人工草皮，這次來台站上紅土球場初體驗，一開始表示對於飛舞的紅土不太適應，然而在參觀壯闊的專業職棒場地－台中洲際棒球場後，紛紛對紅土球場改觀，表示自然的草地腳感相當舒適，尤其後來到了正式比賽場地的台東第一棒球場打球時，格外期待又興奮。

▲福建少棒團平時比賽場地為人工草皮，這次來台初體驗紅土球場。

▲少棒小將參訪台中科博館及洲際棒球場。

活動期間，東森文化基金會也為福建少棒團安排知識性參訪行程，像是士林故宮的珍稀館藏令孩子們大開眼界，還有台中科博館的大量恐龍知識及互動遊戲，也令孩子們玩得不亦樂乎、收穫滿滿。

▲▼兩岸少棒小將不只用最愛的珍珠奶茶乾杯，更一起大跳瘋迷全台的棒球應援曲，氣氛嗨到最高點。

此次台灣行，福建小朋友不約而同地表示對台灣美食印象深刻，尤其是甜甜QQ的珍珠奶茶，更是天天人手一杯，最後兩岸少棒小將還乾脆用珍珠奶茶乾杯，並一起大跳瘋迷全台的棒球應援曲《台灣尚勇》，瞬間讓交流活動的氣氛嗨到最高點。

▲花蓮光復國小校長黃彤芳認為兩岸交流友誼賽，讓孩子們有不同的生活體驗，收穫滿滿。

花蓮光復國小校長黃彤芳分享，孩子們相當期待能再度和大陸孩子一起打棒球。感謝東森文化基金會的支持與安排，透過活動讓兩岸孩子互動，也帶動了偏鄉小校的球隊招生，讓更多中低年級生有意願加入一起打球。先前到大陸除了與不同的球隊交流，還可以參訪工廠、景點，增加學習經驗值，孩子們也更加珍惜得來不易的球具，成為在交流提升技術之外的一大收穫。而這次大陸少棒團回訪過程，更讓孩子們有機會在比賽及生活上，和大陸、其他縣市少棒小將進行聯誼，看到不同學校生活教育及禮儀，對台灣孩子而言也是收穫滿滿。

▲閩清縣第三實驗小學校長黃飛雪表示，所有孩子都是第一次到訪台灣，非常感謝東森文化基金會贊助活動。

閩清縣第三實驗小學校長黃飛雪表示，終於如願以償帶著棒球隊的孩子們一起到訪台灣，所有人都是第一次造訪台灣、甚至一半以上的孩子是第一次坐飛機，非常感謝東森文化基金會贊助活動。

▲連城縣實驗小學校長羅桂龍期待兩岸少棒持續交流。

連城縣實驗小學校長羅桂龍則說，這次能夠到臺灣來進行交流，孩子們一路上都很興奮，孩子們都有開心打球並好好學習，也期待2025年再次歡迎台灣的朋友來福建連城進行交流，共同精進球技。

▲東森文化基金會副董事長馬詠睿表示，以球會友增進彼此的了解及良性互動，東森將持續舉辦相關活動。

東森文化基金會自2006年起與福建廣電、上海廣電等多次合作兩岸小天使互訪交流，2024年東森文化基金會首度與福建省共同合辦東森盃兩岸青少年棒球邀請賽，促進兩岸青少年的文化體育交流，以行動為兩岸搭起友誼橋樑。

東森文化基金會副董事長馬詠睿表示，繼去年舉辦「東森盃」兩岸少棒交流賽之後，孩子們已建立初步的友誼，這次回訪老朋友再相見，透過以球會友增進彼此的了解及良性互動。東森文化基金致力於兩岸和平推動，未來也將持續舉辦棒球相關活動，希望拉近彼此之間的友誼。

▲東森文化基金會主辦兩岸交流友誼賽活動已圓滿落幕，為孩子們留下難忘的美好回憶。

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