罷韓選務工作人員需2.2萬　中選會已招募16,551人





▲罷韓6月6日投票。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「罷韓」投票6月6日要登場，不過，投開票所的借洽狀況卻一度出狀況，傳出高市府以防疫為由阻撓學校借場地。中選會8日宣布，投票所終於借齊了，至於工作人員完成率則是96％，預計12日完成招募工作。

高雄市第3屆市長罷免案6月6日要舉行投票，相關投開票所場地洽借及選務工作人員招募情況，依據高雄市選舉委員會8日統計，已完成洽借的投票所數有1,823所，完成洽借的比率為100％；已招募投票所工作人員16,551人，主任管理員、主任監察員、管理員及預備員招募工作完成比率為96.69％。

中選會指出，自發布高雄市第3屆市長罷免案罷免公告以來，中選會及高雄市選舉委員會積極協調高雄市民政局、教育局、各區公所、各級學校及國營事業等單位，尤其是各區區長及各區公所同仁的努力，才讓投開票所的設置作業依期程順利完成，高雄市選舉委員會將於109年5月11日公告投票所設置地點。

另外，在招募人員方面，中選會說明，因應疫情影響，罷免案預計動員2萬2千名選務工作人員，每一投開票所配置12.5名工作人員為原則，其中有2名管理員擔任防疫人員，辦理防疫工作。截至今日為止，主任管理員已招募1,813人，招募比率為99％；主任監察員已招募1,786人，招募比率為98％；管理員已招募12,241人，招募比率為96％；預備員已招募711人，招募比率為100％。主任管理員、主任監察員及管理員預定12日完成招募工作。

中選會進一步說明，各投開票所監察員依法由提議人之領銜人及被罷免人推薦，高雄市選舉委員會將於14日前通知提議人之領銜人及被罷免人，於各投票所推薦監察員1人，各投開票所配置1名警衛人員，將由高雄市選舉委員會洽請當地警察機關調派。

中選會表示，後續相關選務工作還包括印製罷免票、編造投票人名冊、分送罷免公告、投票通知單以及辦理防疫工作等，仍有賴高雄市政府相關局處及各區公所持續協助，以利相關選務工作順利進行。

至於各界關心的選務防疫工作，中選會重申，中選會、高雄市選舉委員會與高雄市政府及各區公所已做好萬全準備，一定會落實辦理各項選務防疫措施，讓投開票所工作人員放心執行職務，也讓市民安心投票。完成開票作業後，投票所將消毒後歸還場地，全力做好各項防疫工作，請出借場地的機關（構）、學校及學生家長安心、放心。