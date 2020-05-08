　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

現身校園學生笑迎！韓國瑜避談選黨主席　鄭照新：有人帶風向破壞藍團結

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市長韓國瑜8日出席美力媽媽慰訪 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲韓國瑜對於學生哈哈大笑回應個讚。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

因母親節將至，高雄市長韓國瑜8日前往旗津國中慰訪「美力媽媽」黃爾玲，對於敏感政治話題，韓國瑜不願多作回應。媒體傳出「有幕僚建議，若韓國瑜若挺過罷免這一關的話，就參選國民黨主席」。新聞局長鄭照新說，一切都是子虛烏有，更強調這種帶風向的報導有可能是要破壞藍營團結。

▲高雄市長韓國瑜8日出席美力媽媽慰訪 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲學生全跑到教室外看韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市長韓國瑜8日至旗津國中慰訪109年母親節美力媽媽得主，他才一下車，校園中就傳出學生的尖叫聲和笑聲，學生們全跑出教室外看並大力拍手、哈哈大笑，韓國瑜則比讚回應，不過對於媒體詢問的政治議題，韓國瑜卻沒有回應。

▲高雄市長韓國瑜8日出席美力媽媽慰訪 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜8日慰訪美力媽媽。（圖／記者洪正達攝）

獲頒美力媽媽其中一位，是今年40歲的黃爾玲，她本身是家庭主婦，因為孩子紘緯就讀國一期間突然視力急速退化，視力只剩下0.01，幾乎全盲，檢查後發現遺傳自母系疾病，她背負著長輩的不諒解，帶著遭受打擊的孩子，努力學習克服困境眼睛可能會變成全盲，開始積極參與視障生相關講座，更考上旗津國中特教助理員，了解如何讓兒子獲得最佳資源與輔導知識；韓國瑜也大讚，黃爾玲當兒子的眼睛，看見母愛的偉大，真的是發自內心感佩。

▲高雄市長韓國瑜8日出席美力媽媽慰訪 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長新聞局長鄭照新 。（圖／記者洪正達攝）

活動結束後，都由新聞局長鄭照新代打回答問題，首先對於抗告被駁回，鄭照新表示遺憾，但也尊重；外傳520將與蔡總統正面對決，完全是空穴來風，5月14、15日是高雄市議會定期會報日，市長將專心準備市政防疫跟紓困，大約到18、19日暫不考慮政治議題，卻被自動引申為520跟蔡總統正面對決，因此包含傳出韓國瑜挺過罷韓，要選黨主席一也是不存在，類似這種帶風向報導，我們認為有可能是故意要在關鍵時刻，破壞藍營內部團結，所以不值得做評論。

ET快訊
阿嬌老公3大「超狂黑歷史」起底！離婚華航林依晨…被爆約炮劈腿
「Uniqlo活春宮」女主5年後又有新片！25歲無P近照曝…
快訊／阿嬌回應了！　承認分居「雙方不能有怨言」協議內容曝光
完成率100%！高雄市選委會：罷韓1823投開票所全部設置完
阿嬌和「醫界王陽明」傳離婚！夫妻合照停在8個月…PO文早洩玄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

接任國發會主委？龔明鑫笑問鄭文燦：要不要徵詢我一下

針對舞廳、酒店是否開放？　黃偉哲：請中央制定SOP讓地方執行

6月6日罷韓投票不給假？中選會嚴正駁斥：假的

民眾怒譙萬元紓困！呂秋遠列關鍵10點「不該罵政府」…狂嗆：要不去搶銀行？

完成率100%！　高雄市選委會：罷韓1823投開票所全部設置完成

第一波！新北紓困申請9301件火速送往衛福部　侯友宜讚員工：加班費發下去

時力轟國民黨別為酸而酸：「靠北蘇睏」就是改革的格調？

問鼎下屆南投縣長　藍綠開出「四朵花」許淑華呼聲最高

蔡英文提前宣布閣揆替蘇貞昌止血？總統府4點聲明駁斥

現身校園學生笑迎！韓國瑜避談選黨主席　鄭照新：有人帶風向破壞藍團結

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

接任國發會主委？龔明鑫笑問鄭文燦：要不要徵詢我一下

針對舞廳、酒店是否開放？　黃偉哲：請中央制定SOP讓地方執行

6月6日罷韓投票不給假？中選會嚴正駁斥：假的

民眾怒譙萬元紓困！呂秋遠列關鍵10點「不該罵政府」…狂嗆：要不去搶銀行？

完成率100%！　高雄市選委會：罷韓1823投開票所全部設置完成

第一波！新北紓困申請9301件火速送往衛福部　侯友宜讚員工：加班費發下去

時力轟國民黨別為酸而酸：「靠北蘇睏」就是改革的格調？

問鼎下屆南投縣長　藍綠開出「四朵花」許淑華呼聲最高

蔡英文提前宣布閣揆替蘇貞昌止血？總統府4點聲明駁斥

現身校園學生笑迎！韓國瑜避談選黨主席　鄭照新：有人帶風向破壞藍團結

阿嬌認了「和賴弘國很愛吵架」曝婚後難處！　自白：太年輕遇到對的人未必好

接任國發會主委？龔明鑫笑問鄭文燦：要不要徵詢我一下

母親節來基隆玩！官方認證1日遊「景點、活動懶人包」

下班就衝去吃！漢堡王「KitKat巧克力聖代」新登場　4個月限時開賣

高解析度熱影像儀恐有隱私風險　業者：2招防範「內著輪廓」曝光

竹市科展視訊評審　創全國視訊科展先例

「增產報國」9年生5寶　彰化超級媽咪喊：再累也值得

閨蜜爆「阿嬌為賴弘國戒掉壞習慣」　14個月火速離婚：不能有怨言

全台最狂告示牌！在「這裡」隨地尿尿要剪生殖器…蔡阿嘎都嚇哭了

DIOR新球鞋渲染色超美！周興哲搶穿連換兩套　王子氣息滿分

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

即／「停止罷韓」確定敗了　最高行政法院今再駁回

蔡英文今宣布蘇貞昌續任　520內閣小改組人選曝光

張貼女童裸露照攬客　盧秀燕：從嚴處分

台紓困程序最麻煩　寶傑：沒算過四則運算

韓國瑜要停止罷免　還有另一條路可走

罷韓還差8間投票所！中選會：投票日依往例「放假處理」

「靠北蘇睏」不雅圖挨轟　國民黨數位諸葛亮道歉

紀德艦輪機官大玩四腳獸　超慘下場曝光

網紅點評數位諸葛亮：悲慘的行銷比不行銷還可怕

趙少康指選總統是韓國瑜的權利　揭罷韓團體全為3個字

黃捷轟選委會謊稱罷韓投票沒放假

蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆　上午10時出面說明

更多熱門

相關新聞

黃捷轟選委會謊稱罷韓投票沒放假

黃捷轟選委會謊稱罷韓投票沒放假

罷韓投票將於6月6日舉行，但時代力量高雄市議員黃捷，今在臉書貼文轟高市選委會無恥，欺騙在外縣市工作、戶籍為高雄的民眾，向選委會詢問罷韓投票當天是否放假，但選委會回應屬地區性選舉沒有給假，痛批「選委會欺騙市民太無恥！」。

罷韓還差8間投票所！中選會：投票日依往例「放假處理」

罷韓還差8間投票所！中選會：投票日依往例「放假處理」

萬元之亂道歉!蘇貞昌520續任閣揆

萬元之亂道歉!蘇貞昌520續任閣揆

反罷韓因應小組成立！李乾龍下週見韓

反罷韓因應小組成立！李乾龍下週見韓

罷韓慶功宴搶先開跑　募款達標將直播開票

罷韓慶功宴搶先開跑　募款達標將直播開票

關鍵字：

韓國瑜罷韓黨主席

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

紀德艦性醜聞真相曝　輪機官酒後性侵

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面