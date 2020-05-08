現身校園學生笑迎！韓國瑜避談選黨主席　鄭照新：有人帶風向破壞藍團結



▲韓國瑜對於學生哈哈大笑回應個讚。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

因母親節將至，高雄市長韓國瑜8日前往旗津國中慰訪「美力媽媽」黃爾玲，對於敏感政治話題，韓國瑜不願多作回應。媒體傳出「有幕僚建議，若韓國瑜若挺過罷免這一關的話，就參選國民黨主席」。新聞局長鄭照新說，一切都是子虛烏有，更強調這種帶風向的報導有可能是要破壞藍營團結。

▲學生全跑到教室外看韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市長韓國瑜8日至旗津國中慰訪109年母親節美力媽媽得主，他才一下車，校園中就傳出學生的尖叫聲和笑聲，學生們全跑出教室外看並大力拍手、哈哈大笑，韓國瑜則比讚回應，不過對於媒體詢問的政治議題，韓國瑜卻沒有回應。

▲高雄市長韓國瑜8日慰訪美力媽媽。（圖／記者洪正達攝）

獲頒美力媽媽其中一位，是今年40歲的黃爾玲，她本身是家庭主婦，因為孩子紘緯就讀國一期間突然視力急速退化，視力只剩下0.01，幾乎全盲，檢查後發現遺傳自母系疾病，她背負著長輩的不諒解，帶著遭受打擊的孩子，努力學習克服困境眼睛可能會變成全盲，開始積極參與視障生相關講座，更考上旗津國中特教助理員，了解如何讓兒子獲得最佳資源與輔導知識；韓國瑜也大讚，黃爾玲當兒子的眼睛，看見母愛的偉大，真的是發自內心感佩。

▲高雄市長新聞局長鄭照新 。（圖／記者洪正達攝）

活動結束後，都由新聞局長鄭照新代打回答問題，首先對於抗告被駁回，鄭照新表示遺憾，但也尊重；外傳520將與蔡總統正面對決，完全是空穴來風，5月14、15日是高雄市議會定期會報日，市長將專心準備市政防疫跟紓困，大約到18、19日暫不考慮政治議題，卻被自動引申為520跟蔡總統正面對決，因此包含傳出韓國瑜挺過罷韓，要選黨主席一也是不存在，類似這種帶風向報導，我們認為有可能是故意要在關鍵時刻，破壞藍營內部團結，所以不值得做評論。