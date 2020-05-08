設籍高雄具投票權者　中選會：罷韓投票日以「放假處理」





▲罷韓投票6月6日登場。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

罷韓投票6月6日登場，中選會8日表示，戶籍設在選舉區並具投票權者，當天將以放假處理。另外，根據中選會統計，截至7日晚間，已完成洽借的投開票所數計1,815所，尚有8所未完成洽借。

中選會表示，6月6日為高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案的投票日，為便利選舉區內各級機關、學校、團體、事業機構員工前往投票，是日均以放假處理。選舉區外之機關、學校、團體、事業機構員工依規定不放假，但戶籍設在選舉區並具投票權者，得比照選舉區內員工投票日放假之規定辦理。

中選會說明，適用勞動基準法的勞工，其放假及工資給付等事項，仍請依主管機關勞動部的規定辦理。中選會強調，規定過去以來，依法、循例，皆是如此辦理。

另外，在投開票所洽借狀況方面，中選會7日晚間統計，依高雄市選舉委員會的最新統計，已完成洽借的投開票所數計1,815所，尚有8所未完成洽借，完成洽借的比率為99.56％。

中選會說明，7日高雄市選委會邀集高雄市政府教育局、高雄市三民區公所及該區轄內各級市立學校代表召開「高雄市第3屆市長罷免案投開票所設置協調會議」獲致共識外，另依各區公所回報給高雄市選委會最新統計，已完成洽借的投票所有1,815所，尚有8所未完成洽借；在38個行政區部分，目前僅三民區1區尚有8所未完成洽借。對於尚未完成洽借之投開票所，高雄市選委會也會請該區公所繼續努力。

針對各界所關心的選務防疫工作，中選會、高雄市選舉委員會與高雄市政府及各區公所已做好準備，也一定會落實辦理各項選務防疫措施，讓市民安心投票。