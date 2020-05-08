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罷免可以合法放假！　黃捷怒轟高雄市選委會「說謊，太無恥」

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▲韓國瑜,黃捷 。（圖／記者洪正達攝／記者洪靖宜翻攝）
▲高雄市長韓國瑜及高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪正達攝／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓投票將於6月6日舉行，但時代力量高雄市議員黃捷，今在臉書貼文轟高市選委會無恥，欺騙在外縣市工作、戶籍為高雄的民眾，向選委會詢問罷韓投票當天是否放假，但選委會回應屬地區性選舉沒有給假，痛批「選委會欺騙市民太無恥！」。對此，高市選委會澄清決無此事，指只要設籍高雄者，無論是否在高雄上班，當天都可給假進行投票。


高雄市議員黃捷在臉書貼出「選委會欺騙市民太無恥」文章，她說自己接到在外縣市工作、戶籍為高雄的民眾陳情，他向高雄市選委會詢問6/6罷免投票日當天是否為國定假日，以及當天需上班的話可否放假回來投票，沒想到高雄市選委會居然回答「選舉有分為大選舉、小選舉，這類地區性的選舉不算在投票日應給假的範疇內」。

「說謊也要有個限度吧！」，黃捷說：「我嚴厲譴責高雄市選委會為了反罷韓說謊無極限，居然行政不中立誤導民眾，企圖干擾選舉行為，讓當天要上班的高雄人誤以為無法投票。選委會的角色應該是主動宣導，讓各行各業無論是雇主、勞工還是公務員，都可以在投票日當天行使市民的投票權才對，怎麼會為了護主，失職到這種地步呢？」

對此，選委會總幹事袁德明也回應，今天一早立即詢問，但沒有同仁有稱有對民眾回答罷韓投票日不給假一事，不過根據中選委明文，6月6日星期六，為高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案投票日，為便利選舉區內各級機關、學校、團體、事業機構員工前往投票，是均以放假處理。選舉區外的機關、學校、團體、事業機構員工依規定不放假，但戶籍設在選舉區並具投票權者，得比照選舉區內員工投票日放假規定辦理。至適用勞動基準法之勞工，其放假及工資給付等事項，仍請依主管機關勞動部之規定辦理。

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