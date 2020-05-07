嚇！台中男法院開庭後「車內多一堆白骨」　原因不單純…叔姪爭億元遺產

▲男將車停在停車場到台中高分院開庭，結束後發現車窗遭破壞，車內還放有裝白骨的紙箱。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

法院旁驚見白骨！黃姓男子日前到台中高分院開庭，結束後到附近停車場取車時發現車窗遭砸，車內多出一紙箱裏頭竟是一堆白骨，嚇到報警。黃男確認砸車者就是跟他因遺產爭訟近10年的姪子，懷疑骨頭就是他的「乾爹」、也是他弟弟的遺骸，藉此表達抗議。警方表示，該名男子涉嫌毀損及侵害墳墓屍體罪，已發公文通知當事人到案說明，不到將拘提到案。

第三警分局4月14日接獲黃姓男子報案稱，他將車停在台中高分院旁的一處民營停車場內，人去法院開庭。他開完庭回到停車場要取車，發現車窗竟遭人破壞。原以為是小偷要偷車內物品，卻發現車內多出一個紙箱，裡頭竟是一堆白骨。

由於法院就在一旁，警方不敢大意，立刻到場採證，經初步比對確認是人類骨頭。警方也調閱相關監視器，發現一名男子涉有重嫌，黃男一看影片中男子，就認出是他姪子，跟他已爭遺產近10年。

據悉，黃姓男子家族有5名兄弟，其中排行老四的弟弟沒結婚也沒子女，其中一位哥哥就口頭答應讓出一名兒子給四弟當乾兒子。由於當時只是口頭承諾，並沒有到公家機關辦理收養手續。這位四弟因經商有成，身價約有2、3億，但身體也因打拼而亮起紅燈，10多年前因病過世。

四弟身後遺產依法被其他兄弟分走，這名「四弟的乾兒子」也是「姪子」因法律上沒有完成手續，雖也有分到一些，但他認為不應如此，多次在家族間大鬧，也因此對簿公堂，雙方為爭奪遺產爭訟近10年到現在。

警方表示，該名男子涉犯毀損及侵害墳墓屍體罪，目前依被害人指認，有前往該名男子家中但找不到人，已發公文通知他到案說明，若通知未到將依法拘提到案。而白骨是否就是遺留上億財產的黃男四弟，有待調查釐清。

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