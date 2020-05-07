幸福粽葉飄香　兒少協會辦歡慶端午祝學員會考「包中」！

▲台南市兒少協會社工員指導讓學員自行動手學習綁粽子，並展現成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市兒少協會承辦「青少年探索班」，為了迎接即將到來的端午節，7日上午特別在中正里活動中心舉辦「幸福粽葉飄香」活動，讓弱勢迷途青少年首度為自己包粽子，體驗濃濃的端午節氣氛。

協會理事長葉慈惠親自率數名社工，從洗粽葉、擦乾粽葉、炒料、包料、把包好的粽子放進鍋裡水煮，逐一講解並讓青少年自行動手體驗學習，最後香噴噴的粽子出爐，讓學員開心的展示成果。

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葉慈惠理事長表示，下周是國中教育會考，今年協會輔導的學員有3位應考生，正好提前祝福「包中」。到場分享學員成果的還有調查保護官江金忠主任、輔諮中心許菁菁老師，紛紛豎起姆指稱讚學員表現。

參與輔導的創會理事長施俊鈞表示，藉著這次包粽子的活動，祝福兩位考生今年考試有好的成績；由於有1名考生返校參加考前輔導且剛好過生日，協會特別把剛出爐熱呼呼的粽子，專程送到學校，讓他感受到不一樣的慶生與祝福。

調查保護官江主任表示，調查保護室與兒少協會合作多年，兒少協會致力於輔導青少年就學就業，今天學員們能夠自己學會包粽子，學成之後，也可以自己外出擺攤，賣一些台南特色小吃，為自己的生活謀一條出路，這就是協會常灌輸給孩子的觀念，給他魚吃，不如教他釣魚。

看到學員們自己動手包粽子、收拾整理，大家都感到開心，這些青少年或許在學校成績表現不佳，但藉由參與「青少年探索班」，兒少協會社工陪他們一起找到興趣，探索性向，並且有機會體驗職場學習，加強技能，找到未來生人方向，為提升自己而努力。

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