拚會考／數學科拿A++關鍵　補教師：生活情境題是趨勢！善用生活經驗思考

▲補教師建議考生，每天還是要算一至兩題計算題或證明題保持數學手感。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國中會考即將登場。數學補教師蘇哲提醒考生，考前最好放棄太難的單元，把握較容易補強的單元。數學老師定律也說，近年多許多素養考題，該題型考驗學生是否對數學有融會貫通，能否有較高的抽象思考能力以及閱讀理解題意所傳達的重點，因此建議考生需多閱讀。

蘇哲說明，考前歷屆試題是一定要算的，熟悉考試題型是基本功，年份請從最近往後寫，常考的單元相信不難發現，包含，函數結合圖形解題、三心性質、圓冪性質、圓心圓周角性質、乘法公式與因式分解、二次函數圖形的分析等。

請繼續往下閱讀...

蘇哲建議考生，考前最好放棄太難熟練的單元（出題機率不高或題數少），把較容易補強的單元好好把握住，考前不要一直執著在段考較為刁鑽的題型與特例，而在台灣這樣競速的環境，練習越多題目絕對是能讓同學在考場上的臨場反應與反射動作加速解題拿分的效率。

對於強項為數學科的考生，蘇哲認為，每天還是要算一至兩題計算題或證明題保持數學手感，因為很多數學很好的學生會發生「想太多，怎麼可能這麼簡單」諸如此類的想法導致粗心與會錯意而失分的狀況，又或者學生平時準備科學班與競賽準備太多，回到會考題型導致手感差也是常常發生。

▲數學會考將於16日上午第二節登場。（圖／記者林敬旻攝）

蘇哲進一步指出，會考1至15題屬於基礎題，穩住可以往B前進，16至21題為進階題，拿下可以往A前進，22至26是計算題，往往配合多字數與創新問法，學生比較摸不著頭緒，但這也是追A++的最後一道門。蘇哲建議考生，選擇題遇到解很久的題目請先往後跳，不要耗在一個難題上太久，導致後面能拿分的題目不但沒時間拿到，甚至連也沒能寫對。

吳限定律教育團隊數學老師定律說明，近年數學科素養題型及生活情境題有增長的趨勢，雖然基本的計算題、多項式運算等傳統考題絕對必考，但越來越多融入生活情境的考題也考驗著考生閱讀理解，建議考生需多培養閱讀能力。

定律分析，基本分數、整數四則運算一定出現，此類題可以說是送分題，考生只要把握基本運算法則，注意分配律，指數律或拆括號法則的使用技巧即可輕鬆拿分。多項式乘除法，因式分解，十字交乘法，乘法公式運用等也是基本必考題型，此類題難度大多中等偏易，須注意是否有缺項及正負號不要粗心算錯即可。





▲補教師提醒考生，作答時盡可能快速細心完成，為後面難題多賺一點時間思考。（圖／記者林敬旻攝）

定律分析數學考題，數線與絕對值的概念也很愛考，此題型大多偏易，基本觀念懂或代數字即可輕鬆得到答案。取球問題近連續兩年皆出現且也是往年常考題型（有時候改成抽卡片），一般出現在機率或統計題型中，要特別注意題目敘述取球後是否放回。另外，生活情境題是考題趨勢，利用圖形、漫畫等對話方式表達題意，此題型大多貼近生活情境，善用生活經驗思考，慢慢分析題意即可輕鬆應對。

定律提到，幾何概念的運用是大多考生容易卡住的地方，圓、三角形、平行、三心等幾何考題大約會佔8~9題，幾何題目可以說是決勝負的關鍵，但只會有1至2題較難，善用求角度、長度、面積等各種解題技巧即可。若遇到當下卡住解不出來時千萬不能自亂陣腳，建議作記號後先往下一題作答，等會解的題目都完成後再花時間來處理。

定律也說，歷屆非選擇題一般一題考代數題、一題考幾何題，且題意敘述較長，考生很可能沒有看過題目，故一定要有耐心把題目讀完且多讀兩遍把關鍵處找出來，在作答時應將推論過程寫完整且有邏輯性、前因後果的合理性，也可搭配圖形作解釋。

定律最後指出，數學科一般前10題題目較容易，在作答時盡可能快速細心完成，為後面難題多賺一點時間思考，至於非選推論題部分，應盡可能將推論或演算過程寫清楚詳細，並符合邏輯性，最後作答完必定要檢查應得分的題目，數學題目少所以比重特別重，千萬不可粗心看錯或計算錯誤，注意以上幾點相信大大增加作答信心，獲勝的機率自然也就大大提高。