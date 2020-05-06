　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拚會考／數學科拿A++關鍵　補教師：生活情境題是趨勢！善用生活經驗思考

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲補教師建議考生，每天還是要算一至兩題計算題或證明題保持數學手感。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國中會考即將登場。數學補教師蘇哲提醒考生，考前最好放棄太難的單元，把握較容易補強的單元。數學老師定律也說，近年多許多素養考題，該題型考驗學生是否對數學有融會貫通，能否有較高的抽象思考能力以及閱讀理解題意所傳達的重點，因此建議考生需多閱讀。

蘇哲說明，考前歷屆試題是一定要算的，熟悉考試題型是基本功，年份請從最近往後寫，常考的單元相信不難發現，包含，函數結合圖形解題、三心性質、圓冪性質、圓心圓周角性質、乘法公式與因式分解、二次函數圖形的分析等。

請繼續往下閱讀...

蘇哲建議考生，考前最好放棄太難熟練的單元（出題機率不高或題數少），把較容易補強的單元好好把握住，考前不要一直執著在段考較為刁鑽的題型與特例，而在台灣這樣競速的環境，練習越多題目絕對是能讓同學在考場上的臨場反應與反射動作加速解題拿分的效率。

對於強項為數學科的考生，蘇哲認為，每天還是要算一至兩題計算題或證明題保持數學手感，因為很多數學很好的學生會發生「想太多，怎麼可能這麼簡單」諸如此類的想法導致粗心與會錯意而失分的狀況，又或者學生平時準備科學班與競賽準備太多，回到會考題型導致手感差也是常常發生。

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲數學會考將於16日上午第二節登場。（圖／記者林敬旻攝）

蘇哲進一步指出，會考1至15題屬於基礎題，穩住可以往B前進，16至21題為進階題，拿下可以往A前進，22至26是計算題，往往配合多字數與創新問法，學生比較摸不著頭緒，但這也是追A++的最後一道門。蘇哲建議考生，選擇題遇到解很久的題目請先往後跳，不要耗在一個難題上太久，導致後面能拿分的題目不但沒時間拿到，甚至連也沒能寫對。

吳限定律教育團隊數學老師定律說明，近年數學科素養題型及生活情境題有增長的趨勢，雖然基本的計算題、多項式運算等傳統考題絕對必考，但越來越多融入生活情境的考題也考驗著考生閱讀理解，建議考生需多培養閱讀能力。

定律分析，基本分數、整數四則運算一定出現，此類題可以說是送分題，考生只要把握基本運算法則，注意分配律，指數律或拆括號法則的使用技巧即可輕鬆拿分。多項式乘除法，因式分解，十字交乘法，乘法公式運用等也是基本必考題型，此類題難度大多中等偏易，須注意是否有缺項及正負號不要粗心算錯即可。

▲大學學測，考生前往考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲補教師提醒考生，作答時盡可能快速細心完成，為後面難題多賺一點時間思考。（圖／記者林敬旻攝）

定律分析數學考題，數線與絕對值的概念也很愛考，此題型大多偏易，基本觀念懂或代數字即可輕鬆得到答案。取球問題近連續兩年皆出現且也是往年常考題型（有時候改成抽卡片），一般出現在機率或統計題型中，要特別注意題目敘述取球後是否放回。另外，生活情境題是考題趨勢，利用圖形、漫畫等對話方式表達題意，此題型大多貼近生活情境，善用生活經驗思考，慢慢分析題意即可輕鬆應對。

定律提到，幾何概念的運用是大多考生容易卡住的地方，圓、三角形、平行、三心等幾何考題大約會佔8~9題，幾何題目可以說是決勝負的關鍵，但只會有1至2題較難，善用求角度、長度、面積等各種解題技巧即可。若遇到當下卡住解不出來時千萬不能自亂陣腳，建議作記號後先往下一題作答，等會解的題目都完成後再花時間來處理。

定律也說，歷屆非選擇題一般一題考代數題、一題考幾何題，且題意敘述較長，考生很可能沒有看過題目，故一定要有耐心把題目讀完且多讀兩遍把關鍵處找出來，在作答時應將推論過程寫完整且有邏輯性、前因後果的合理性，也可搭配圖形作解釋。

定律最後指出，數學科一般前10題題目較容易，在作答時盡可能快速細心完成，為後面難題多賺一點時間思考，至於非選推論題部分，應盡可能將推論或演算過程寫清楚詳細，並符合邏輯性，最後作答完必定要檢查應得分的題目，數學題目少所以比重特別重，千萬不可粗心看錯或計算錯誤，注意以上幾點相信大大增加作答信心，獲勝的機率自然也就大大提高。

ET快訊
41歲女友睡男同事家！19歲男勒到「脫糞斷氣」才鬆手…深夜伴
追撞日產車！奧迪車主一句話秒殺「你這車我買了」霸氣轉帳走人
17歲少年打工遭凌虐慘截肢！全身彈痕破百..雇主還逼吃狗屎+
羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！關鍵停戰對話內容曝光…她
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

9.3億台中一注獨得！宅神曝「中大獎10公式」　網秒懂笑：老闆眼皮狂跳

台南天空出現「金光雲」　祥瑞景象超夢幻！民眾搶拍美景

紓困首日宜市半天130件！超過年度總數2倍　公所設單一服務窗口

不用排隊申請！　99萬農民5/15前一萬元補貼金匯入帳戶

不只紅、黃線！標線擬再增「紅虛線」　接送人上、下車可暫時停車30秒

黃國書建議故宮合作「動物森友會」　玩家：想把翠玉白菜跟爌肉放家裡！

1968 APP「景區熱點」之亂　交部擬疫情結束後下架警示功能

學校幫寄母親節卡片！媽興奮一拆...見第一行字臉秒垮：把我擺哪了？

快訊／11：25花蓮近海規模3.9地震　最大震度2級

變涼了！北台灣今起「降溫2天」　出門帶傘防陣雨

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

畢書盡直播唱經典曲《幸福無關》　曝某首歌「我的老婆也很喜歡」

9.3億台中一注獨得！宅神曝「中大獎10公式」　網秒懂笑：老闆眼皮狂跳

台南天空出現「金光雲」　祥瑞景象超夢幻！民眾搶拍美景

紓困首日宜市半天130件！超過年度總數2倍　公所設單一服務窗口

不用排隊申請！　99萬農民5/15前一萬元補貼金匯入帳戶

不只紅、黃線！標線擬再增「紅虛線」　接送人上、下車可暫時停車30秒

黃國書建議故宮合作「動物森友會」　玩家：想把翠玉白菜跟爌肉放家裡！

1968 APP「景區熱點」之亂　交部擬疫情結束後下架警示功能

學校幫寄母親節卡片！媽興奮一拆...見第一行字臉秒垮：把我擺哪了？

快訊／11：25花蓮近海規模3.9地震　最大震度2級

變涼了！北台灣今起「降溫2天」　出門帶傘防陣雨

韓職／開幕戰吸睛！電視收視超越去年　網路破740萬人觀看

億級買家闖進新北店面市場　「房仲、銀行」都成穩租標的

中國航天今年發射「兩度失利」　官方解答：故障已基本明確

老人公車突失禁...白衣嫩妹下秒「彎腰清大便」！駕駛看傻：覺得她非常美

9.3億台中一注獨得！宅神曝「中大獎10公式」　網秒懂笑：老闆眼皮狂跳

疫情攪局無限期延後開季　列斯特認為對投手的影響大於打者

台南天空出現「金光雲」　祥瑞景象超夢幻！民眾搶拍美景

「基隆首例新冠肺炎住某社區」　假訊息首PO是她！繳庫1.5萬緩起訴

曹西平淚曝媽媽猝死　怒「葬禮兄弟不穿孝服」：整個家垮了！

死亡病例超越中國　巴西總統被問「下一步」冷回：SO WHAT？全場秒靜默

生活熱門新聞

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

今雨區曝！「母親節全台大變天」連下3天防劇烈天氣

大街摸臀熊抱　華通少東築愛巢偷情翹臀女

今年累積4例漢他病毒出血熱「平20年紀錄」

好市多一堆空鞋盒！內行揭真相

1萬怎麼領？　陳時中坦言有點難

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

新冠肺炎疫苗9月問世？中研院解答

大樂透衝上9.2億　3星座中獎率最高

今年首道梅雨鋒面母親節報到！2天全台有雨

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

美魔女小三撞臉空靈系韓星　前下屬斷開老公跟了他

追加的「紓困1萬塊」怎麼領？　陳時中「秀公式」說明

更多熱門

相關新聞

基隆市強制學生穿制服考會考　青民協：欠缺法律授權

基隆市強制學生穿制服考會考　青民協：欠缺法律授權

國中會考將於下週末舉行， 基隆市政府教育處日前函文全市國中指出，因應防疫需求，各校考生須穿校服應考，但該政策引發考生反彈。台灣青年民主協會今（5日）認為，此措施欠缺法源依據，侵害學生穿著選擇的自由，呼籲基隆市政府撤回規定。

國中會考社會科多看圖表題　跨領域題多

國中會考社會科多看圖表題　跨領域題多

國中會考花蓮高規格防疫　12項防疫措施考生注意

國中會考花蓮高規格防疫　12項防疫措施考生注意

統測首日　12人發燒進備用試場

統測首日　12人發燒進備用試場

統測1考生發燒進備用試場

統測1考生發燒進備用試場

關鍵字：

會考數學補教師生活情境考生

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

基隆預告殺人！他臉書撂話「被砍到不好意思」

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

名醫家5命火！網謠傳「行動電源引起」　消防局回應了

今雨區曝！「母親節全台大變天」連下3天防劇烈天氣

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面