拚會考／社會科多看圖片、表格　跨領域題型多、公民重政治經濟法律

▲國中會考於5月16日、17日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國中會考社會科將是首先登場的科目。吳限定律補習班社會科老師洪浩指出，以歷屆考古題發現，圖片、表格題佔30題至35題，有時間可多練習。另外，針對命題的方向，地理可多看中國大陸指標性政策；公民科著重政治、經濟、法律；歷史重日治時期。

洪浩建議考生，最後幾天的衝刺時間，應完成會考所有的考古題（民國103年至108年會考試題與103年特色招生社會科試題），並詳細檢討，尤其是最近三年，連選項都要詳讀。考前以「寫題本問問題」為主，「讀書」為輔，不會的、沒有印象的，馬上問老師解惑，可以快速糾錯，對於提升成績也有顯著效果。

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對於社會科整體趨勢而言，洪浩指出，三科比重相同，都佔21題的命題空間，因此不可偏廢。單選題部份，47題之後為跨領域題目，約佔7題。題組題與以往相同，約三大題的空間，文章題材也將涉及三科中的兩個或三科。至於圖片、表格題約佔30題至35題，因此在歷屆試題完成後，可多練習這類有圖有表的仿真試卷。

▲社會科補教師建議考生，衝刺時間應完成會考所有考古題，尤其近三年連選項都要詳讀。（圖／記者林敬旻攝）

針對地理科的出題方向，洪浩建議考生，全球的氣候類型；各大洲的重點特徵；東南亞國家特色，結合人文、經濟出題；空照地圖與衛星地圖的差異與使用；台灣國家公園、離島特徵；台灣少子化、高齡化、農業勞動力不足；大陸指標性政策與大型建設，例如一帶一路觀念、南水北調、西電東送、西氣東輸；大陸特殊地形區，如黃土高原、雲貴高原、河西走廊等。

歷史科的出題方向，洪浩建議，台灣史重荷鄭、清領前後期、日治時期、戰後台灣；清領後期經濟作物與沈葆禎、劉銘傳相關事件；中國史著重明清以前、清末、民國；秦漢思想控制、魏晉士族、宋代對外關係、明清時期海禁與海上貿易、唐宋社會型態差異；清末注意義和團、八國聯軍、辛丑和；世界史注意歐洲史上大型帝國；地理大發現與工業革命的起因、表現與影響；其中，文藝復興、宗教改革、科學革命、啟蒙運動，會考必考一題。

公民科出題方向，洪浩說明，命題集中政治、經濟、法律。目前網紅現象，命題度極高，出題焦點會在媒體接近使用權、社會責任、民刑法的討論；行政、立法、總統三權的互動；司法院憲法法庭的功能，監察院的權力；台灣各種選舉；經濟篇著重外部效果、公共財、機會成本、匯率計算；家庭的親屬關係；社會福利政策；泰國（君主立憲）與北韓（獨裁共和）的國體與政體；其中，自由權、平等權、受益權與參政權，也需熟讀。