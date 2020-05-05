　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拚會考／社會科多看圖片、表格　跨領域題型多、公民重政治經濟法律

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲國中會考於5月16日、17日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國中會考社會科將是首先登場的科目。吳限定律補習班社會科老師洪浩指出，以歷屆考古題發現，圖片、表格題佔30題至35題，有時間可多練習。另外，針對命題的方向，地理可多看中國大陸指標性政策；公民科著重政治、經濟、法律；歷史重日治時期。

洪浩建議考生，最後幾天的衝刺時間，應完成會考所有的考古題（民國103年至108年會考試題與103年特色招生社會科試題），並詳細檢討，尤其是最近三年，連選項都要詳讀。考前以「寫題本問問題」為主，「讀書」為輔，不會的、沒有印象的，馬上問老師解惑，可以快速糾錯，對於提升成績也有顯著效果。

請繼續往下閱讀...

對於社會科整體趨勢而言，洪浩指出，三科比重相同，都佔21題的命題空間，因此不可偏廢。單選題部份，47題之後為跨領域題目，約佔7題。題組題與以往相同，約三大題的空間，文章題材也將涉及三科中的兩個或三科。至於圖片、表格題約佔30題至35題，因此在歷屆試題完成後，可多練習這類有圖有表的仿真試卷。

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲社會科補教師建議考生，衝刺時間應完成會考所有考古題，尤其近三年連選項都要詳讀。（圖／記者林敬旻攝）

針對地理科的出題方向，洪浩建議考生，全球的氣候類型；各大洲的重點特徵；東南亞國家特色，結合人文、經濟出題；空照地圖與衛星地圖的差異與使用；台灣國家公園、離島特徵；台灣少子化、高齡化、農業勞動力不足；大陸指標性政策與大型建設，例如一帶一路觀念、南水北調、西電東送、西氣東輸；大陸特殊地形區，如黃土高原、雲貴高原、河西走廊等。

歷史科的出題方向，洪浩建議，台灣史重荷鄭、清領前後期、日治時期、戰後台灣；清領後期經濟作物與沈葆禎、劉銘傳相關事件；中國史著重明清以前、清末、民國；秦漢思想控制、魏晉士族、宋代對外關係、明清時期海禁與海上貿易、唐宋社會型態差異；清末注意義和團、八國聯軍、辛丑和；世界史注意歐洲史上大型帝國；地理大發現與工業革命的起因、表現與影響；其中，文藝復興、宗教改革、科學革命、啟蒙運動，會考必考一題。

公民科出題方向，洪浩說明，命題集中政治、經濟、法律。目前網紅現象，命題度極高，出題焦點會在媒體接近使用權、社會責任、民刑法的討論；行政、立法、總統三權的互動；司法院憲法法庭的功能，監察院的權力；台灣各種選舉；經濟篇著重外部效果、公共財、機會成本、匯率計算；家庭的親屬關係；社會福利政策；泰國（君主立憲）與北韓（獨裁共和）的國體與政體；其中，自由權、平等權、受益權與參政權，也需熟讀。

ET快訊
快訊／外交部：第三波口罩國際援助共707萬片
輪番甩巴掌拖進公廁性侵…她遭11人凌虐　閨蜜在外冷喊：快點我
周揚青超嗆2手段再婊愷樂！　「靠蝴蝶」3天爽賺2000萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

苗縣「千萬級」大型復康巴士交車　同時可載6輪椅助圓夢

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你…「符合4條件」就能領

南方澳主橋零維護！21年來僅油漆鋪面　「橋面瀝青加厚一倍」恐增負重

上公廁拉衛生紙「觸感濕濕的」超噁！鄉民有感…曝崩潰經驗：後來都自己帶

補辦身分證被問「外婆名字」她卡關：都叫阿嬤啊！一票網共鳴：要回家問了

防疫用品變時尚配件！用口罩護目鏡創作　高雄駁二青春設計節線上展

高雄KTV老闆高標抗疫「包廂比外面更安全」　創無員工居家隔離記錄

端午連假「澎金馬機票」搶票時間出爐　尖峰時段加註2使用限制

拚會考／社會科多看圖片、表格　跨領域題型多、公民重政治經濟法律

工作不到1年！護理師家人勸離職…抗疫「每天用汗洗澡」不退縮：我要守住台灣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」...網正反激論

高雄名醫家惡火「內部一片焦黑」　5口相擁亡...同事嘆：她很親切！

苗縣「千萬級」大型復康巴士交車　同時可載6輪椅助圓夢

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你…「符合4條件」就能領

南方澳主橋零維護！21年來僅油漆鋪面　「橋面瀝青加厚一倍」恐增負重

上公廁拉衛生紙「觸感濕濕的」超噁！鄉民有感…曝崩潰經驗：後來都自己帶

補辦身分證被問「外婆名字」她卡關：都叫阿嬤啊！一票網共鳴：要回家問了

防疫用品變時尚配件！用口罩護目鏡創作　高雄駁二青春設計節線上展

高雄KTV老闆高標抗疫「包廂比外面更安全」　創無員工居家隔離記錄

端午連假「澎金馬機票」搶票時間出爐　尖峰時段加註2使用限制

拚會考／社會科多看圖片、表格　跨領域題型多、公民重政治經濟法律

工作不到1年！護理師家人勸離職…抗疫「每天用汗洗澡」不退縮：我要守住台灣

27歲張菲媳結婚7年「生2胎嗨收200萬紅包」！　公公10億財產全給兒孫

八點檔女星「臉書粉專被盜」！　警局報案傻眼：怎會有人偷這種東西

財產曝光！蕭美琴存款年增553萬　國安局副局長收藏8把古典吉他

老婆張珮珊執筆作畫所得捐公益　岑永康吐槽「妳又沒在藝文界...誰理妳！」

WECARE轟「封城反罷韓」　無中生有！鄭照新火力全開反酸：罷免四騙子

快訊／台大醫院新大樓工地2人墜樓！「卡地下室」動彈不得　警消急吊掛

晟德糖尿病新藥完成二期臨床　預計解盲結果下半年出爐

5月壽星想吃雞翅還是蝦子？這3家餐廳都有「幾歲生日就送幾隻」活動

浣熊「大爺坐姿」試吃藍莓！　被問「品質可以嗎？」開心點頭

租屋前全家先面試？房東要求「找時間見個面」…網看對話紀錄揪出端倪

生活熱門新聞

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

要出事了？國師唐綺陽曝下一波「社會震盪」

跟同事借租屋處隔離　居家檢疫者亡

身家2億申請紓困！立委傻眼：比預算還多耶

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

最狂H型鋼骨違建！拆完繁殖…縣府氣炸回應

立夏到了！周末變天鋒面雷雨降全台

水餃怎煮才好吃？老饕曝「不用顧火」小撇步：皮比較Q

8縣市亮橙黃色高溫燈號　兩波變天全台有雨時間曝

相處後更喜歡了！「3星座」一開始普...結果魅力爆棚

曝2關鍵指標　台灣疫情5月落底

陽明山大王拆家奪雞拔農作　直擊500獼猴霸凌商家

更多熱門

相關新聞

毒鴛鴦襲警遭射擊　再加3年刑

毒鴛鴦襲警遭射擊　再加3年刑

有多項前科而遭通緝的男子曾學義與陳姓女友，投宿旅館時遭警方查獲，警方押解過程中，2人竟在警車上裝吐，趁機攻擊坐在後座的員警，並奪取警槍，曾男還舉起彈匣被卸掉的警槍嗆聲開槍，還好另名員警取出配槍，射中女友腿部，制伏2人。陳女事後又逃亡遭通緝，至於曾男則被最高法院再判刑3年定讞。

劉彥君／室內裝修的公安意識

劉彥君／室內裝修的公安意識

林俊宏／疫情下人權與我們的距離

林俊宏／疫情下人權與我們的距離

法務部衛福部擬籌設司法精神病院

法務部衛福部擬籌設司法精神病院

國中會考花蓮高規格防疫　12項防疫措施考生注意

國中會考花蓮高規格防疫　12項防疫措施考生注意

關鍵字：

會考社會圖表跨領域公民政治法律國中考生

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

台灣加入WHO？世衛正面回應了

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

周揚青被問「什麼整形醫院」　直接回應了

地表最強應召網搶生意！　小隻馬優優雙冠「根本女友」

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

泰皇帶20後宮落跑歐洲開極樂趴

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

周揚青「超嗆2手段」再婊愷樂！靠蝴蝶3天狂撈2000萬

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面