國中會考考生提早半小時到場戴口罩、量體溫　不配合者取消考試資格





▲全國試務會說明，為配合防疫工作，請考生務必提早半小時以上到場量測體溫。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國中會考將於5月16、17日舉行，全國試務會說明，為配合防疫工作，請考生務必提早半小時以上到場，避免因入場及量測作業影響考試時間。同時，須佩戴口罩並配合體溫量測，如不配合者，禁止進入考場外，並取消考試資格且不予補救。

全國試務會指出，因應疫情，教育部將提供口罩給所有考生（考試日每日 1片），考生進入考場及試場時應佩戴口罩，如經勸導或處置仍不佩戴口罩者，禁止進入考場外，並取消考試資格且不予補救。考生於試場也須配合監試委員查驗身分，暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經勸導仍不配合者，該科考試不予計列等級或級分。

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▲台北市日前進行會考演練，學生於大門口需酒精消毒。（圖／記者林敬旻攝）

全國試務會說明， 因應疫情，不開放陪考，身心障礙、重大傷病或突發傷病考生得申請陪考服務為避免人潮群聚，考場將由考場承辦學校及考生就讀學校組成「考生服務隊」，以協助考生於考場所需之服務與協助。身心障礙、重大傷病或突發傷病考生，得申請一名家長陪考為原則。

另外，今年試場也將全面開放冷氣及開啟前門、後門及所有窗戶，以維持良好通風，以每扇窗各開啟約10公分（約一個拳頭寬）為原則，確保試場通風良好，並能維持適當之室內溫度」。但也因此，怕考生於英聽實施時，受到考場周邊噪音與鄰近試場播音干擾，因此，今年英聽暫停施測，並以英語閱讀作為英語科整體成績。

至於正在進行居家隔離、居家檢疫考生，全國試務會指出，考生將於 5月30、31日進行補行考試，參加補考考生於入學時，當達到各該校錄取分數時，採外加名額方式辦理，不影響其他考生權益。

會考防疫應變措施及試場規則公告於國中教育會考網站 及國中教育會考全國試務會網站。

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